Natalia Téllez reflexiona sobre la maternidad: 'No quiero verme nunca en esa actitud con mi hija'

Natalia Téllez ha abierto su corazón para hablar del proceso de sanación y autodescubrimiento por el que ha atravesado desde que le dio la bienvenida a su hija Emilia, fruto de su relación con el productor musical Antonio Zabala. La actriz ha explicado los aprendizajes y los cambios positivos que ha traído a su vida la maternidad, una etapa que ha disfrutado al completo pese a las inseguridades que ha confesado haber tenido en un inicio cuando nació su bebé. La conductora mencionó que ha sido con el paso de los años y su experiencia como mamá que se ha percatado de lo dura que ha sido consigo misma y el nivel de exigencia que se ha autoimpuesto, un patrón que no desea repetir con su primogénita, motivo por el que ha decido implementar ciertos cambios que le ayuden a dejar atrás ese desatinado comportamiento.

Sincera, Natalia aprovechó un espacio en el programa Netas Divinas para hablar de cómo ha sanado sus heridas emocionales y los tropiezos que ha cometido tras asumir el rol de mamá: “Teniendo a mi bebé, lo que me di cuenta es que para darle amor yo a ella, pues el espejo está en cómo eres tú contigo. Yo de repente puedo ser la más alivianada y me vi siendo exigente con Emi en ciertas cosas que me rompieron el corazón ver en mí y decía: ‘es que me importa mucho, es que quiero saber que está bien’. Te estás viendo ahí porque así eres tú contigo”.

La conductora, de 37 años, indicó que, por el bienestar de ella y de su hija, ha asumido los enseñanzas de la vida desde un terreno más positivo y siempre apuntando hacia el amor: “De repente lo que ha aprendido es: yo no voy a ser más aprendizajes hacia mí de nada por medio del castigo, todo tiene que ser un poco desde el amor y el disfrute, ¿para qué? Lo tengo que hacer por mí, pero siendo honesta, lo estoy haciendo porque no quiero nunca verme en esa actitud con mi hija, de exigir, que digo: ‘¿es enserio Nat?, no lo harías con nadie, pero lo haces contigo, por ende eso llega a Emilia'”.

Natalia apuntó que a lo largo del tiempo ha comprendido que el amor conlleva un compromiso y enfatizó en la importancia de aprender a conocerse a sí mismo: “Entonces para dar amor, hay una enorme responsabilidad, que no es como en Instagram, ‘ámate’, no, el problema es que para amarte sí te tienes que caer bien, sí hay un análisis de conciencia de quién eres”.

La actriz de Después de ti enfatizó en la importancia de crear redes de apoyo para hacer frente la montaña rusa de sentimientos y conflictos internos que representa la vida: “La revolución de tomar terapia y sanar heridas conforme vayamos pudiendo, hasta donde vayamos pudiendo y con las herramientas que tengamos, yo decía: ‘esa sí es la revolución femenina’, porque creo que las mujeres estamos más dispuestas a hablar, a tocar la herida. Está comprobado que una red femenina, eso incluiría a los hombres si tocaran ese lado femenino en ellos, es lo que cura, revoluciona, es lo que hace que una herida no se herede. No porque yo esté herido vaya a lastimar, sino que reconozca la herida y la sane”.

