Entre lágrimas, Danielle Dithurbide recuerda un suceso de su pasado: 'Fue un error muy doloroso'

Dejar atrás un círculo de violencia familiar no fue sencillo para Danielle Dithurbide. Sin embargo, hoy celebra por la fortuna de haber conquistado la estabilidad en su vida, la cual construye día a día de la mano de su pareja, Jorge García, con quien además tuvo la dicha de debutar como mamá de una niña, esto en septiembre de 2021. Con el corazón en la mano, la periodista habló de los dos matrimonios fallidos que marcaron su historia en el pasado, una experiencia que, asegura, fue dolorosa por la serie de acontecimientos que enfrentó a raíz de la conducta de sus exparejas. Ante tal panorama nunca bajó la guardia, dispuesta romper con esa situación de la que hoy atesora varios aprendizajes, valorando también la armonía que hoy prevalece en su entorno.

Danielle fue la reciente invitada al podcast llamado El Rincón de los Errores, de Marimar Vega y el conferencista Efrén Martínez, quienes a propósito del nombre de su espacio preguntaron a la comunicadora cuáles eran sus errores preferidos, por lo que sin más destapó un tema personal que abordó visiblemente conmovida. “Mi error preferido he tenido… dos matrimonios fallidos y son mis errores favoritos porque me llevaron a donde estoy ahora, y porque si no hubiera tenido esos errores no tendría a la hermosa bebé que tengo ahora y a la persona con la que comparto la vida, que me ha hecho entender por qué los otros eran errores. Nunca lo había tomado como error favorito pero sí como error que me llevó a estar a donde estoy ahora…”, dijo.

Luego de escuchar las declaraciones de Danielle, el anfitrión del espacio tomó la palabra para preguntarle detalles sobre los aspectos que trastocaron sus relaciones, a lo que ella respondió con toda sinceridad derramando algunas lágrimas. “Uno de ellos, sobre todo en una de las relaciones, fue permitir cosas que, hasta hace muy poco tiempo, me di cuenta que fueron horribles y que fueron llenas de violencia. Fue un error muy doloroso que me cuesta trabajo hablar de él pero que aprendí mucho. Hasta ahora me di cuenta de muchas cosas que permití y que son un error, que no le deseo a nadie más que si tiene un final feliz como hasta ahora ha sido el mío…”, confesó durante la charla.

¿Cómo logró ser consciente de lo que vivió?

Si de algo se siente orgullosa Danielle Dithurbide es de la valentía que tuvo para tomar las riendas de su vida y salir delante de esa situación. En retrospectiva, también es consiente de lo que le permitió darse cuenta de que lo que estaba viviendo, de alguna manera, lo había normalizado. “Logro darme cuenta por la relación que tengo ahora, entender que esto es lo normal… estar en paz, estar feliz, poderme ir a trabajar y saber que voy a llegar a mi casa y va a haber tranquilidad, paz y no va a haber: ‘¿En dónde estabas? ¿Con quién estabas?’. Entendí que no estaba bien hasta que supe lo que de verdad es vivir y lo que de verdad es disfrutar, amar y respetar…”, confesó.

En otro punto de la charla, la comunicadora se refirió a lo que implica caer en ese tipo de dinámicas, algo que de manera inevitable le tocó vivir, a pesar de que en su familia, sus padres, le dieron el ejemplo de ser un matrimonio muy unido y cordial. “Cuando estás inmersa en una relación así, que en mi caso fue de muchísima violencia, y la violencia se va convirtiendo en un círculo porque te conviertes en una persona violenta como mecanismo de defensa, para sobrevivir. No sé si tú misma no te quieres dar cuenta o sientes que eso es lo que te mereces… No sé si más bien me fui al polo opuesto, a lo que jamás viví en mi casa, pues por alguna razón que no sé…”, explicó.

