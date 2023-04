¿Quiénes son los hijos de Andrés García?

Con el sensible fallecimiento del primer actor, Andrés García, muchas entrevistas del pasado han sido retomadas recordando la esencia de un hombre que dejó huella con su trabajo en el cine y televisión mexicana. Además de su legado actoral, la vida personal del histrión siempre ha sido de interés de su público con quien, hace dos años, compartió en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para el programa El minuto que cambió mi destino, varios detalles de su privacidad como que tienen cuatro hijos sanguíneos. Aquella revelación causó revuelo entre sus fans quienes, durante muchos años pensaron que únicamente tenía tres, Andrés y Leonardo, producto de su matrimonio con Sandra Vale y Andrea, a quien procreó con María Fernanda Ampudia; sin embargo, según palabras del propio Andrés, también es padre biológico de Arena, a quien tuvo con una mujer llamada Michelle.

Con la sinceridad y transparencia con la que Andrés García se condujo siempre en su carrera, recordó cómo fue su relación Sandra Vale, mamá de sus dos hijos mayores a quien conoció en Acapulco: “Yo creo que siempre me precipité en esto de los matrimonios, me casé a los 8 días de conocerla, era muy bella. La conocí en la playa, empezamos a salir y a los 8 días nos casamos en una lancha de buceo. Es la mamá de Andresito y de Leonardo. Fueron cinco o seis años (que estuvieron juntos), después de que nació Leonardo, a los dos años nos separamos, me puedo equivocar por un año o dos”, recordó. Fue en ese momento cuando el periodista le preguntó cuántos hijos reconocidos tenía: “Andrés, Leonardo, Andrea y Arena, cuatro que yo pueda acordar ahorita, sanguíneos”, puntualizó.

En aquella ocasión, confesó que a Arena, la menor, la conoció cuando era una adulta: “Está en Zihuatanejo, pero de ella yo me vengo enterando que existe cuando ya tenía 36 años. Luego a las mamás les pasa algo raro al tener un hijo de una personas famosa, piensan que se los va a quitar y yo me entero cuando ella tenía 36 años y de Andrea, cuando tenía 8 me dijeron que era hija mía”, explicó. Sobre la relación que sostienen con la más pequeña de sus hijos, contó: “La he visto dos o tres veces, me habla de vez en cuando”. Como con Arena, con su hija Andrea, el actor tampoco tuvo la oportunidad de convivir en su infancia; sin embargo, sí logró entablar una relación más cercana durante muchos años: “ A Andrea hace tiempo que no la veo, la vi cuando estábamos trabajando los dos en Estrella Tv en el programa que hacíamos en Estados Unidos, ella hizo su propia vida, sus propias amistades”.

A pesar de que en los últimos años la relación entre Andrés y Andrea fue distante, esta mañana, la actriz le dedicó un mensaje de despedida a su papá a través de su cuenta de Instagram: “Gracias por las memorias, gracias por todo lo aprendido, espero que las playas de Acapulco que tanto amabas sean más hermosas allá arriba. Descansa en paz papá. Gracias a todos por su apoyo y bendiciones”. Durante la entrevista con Gustavo Adolfo, Andrés García reconoció que no logró ser tan cercano con sus hijos biológicos como le hubiera gustado y explicó por qué: “Mis hijos sanguíneos salieron muy García, cada uno quería hacer su imperio, quería hacer su estrellato y para ello les estorbaba la sombra del papá. Salieron buenos actores”, confesó.

Su papel como papá

Andrés reconoció en aquella charla que no tuvo la oportunidad de ejercer la paternidad cómo hubiera querido debido al éxito de su carrera y así lo explicó: “Yo creo que no puede estar el tiempo que debí estar con mis hijos, porque yo siempre quise tener lo que la clase media o media alta no tenía, lo que tenían los multimillonarios y toda la vida estuve trabajando, todo el tiempo estaba en Italia, España, Argentina, Colombia, México, entonces ,nunca pude estar con mis hijos el mínimo del tiempo. Yo creo que me faltó tiempo de convivir con ellos, fue un mal cálculo que hice yo”. En aquella ocasión, el primer actor aprovechó este espacio para darle un consejo a los padres: “Yo les diría a las personas que convivan más con sus hijos, porque es muy importante”, finalizó.