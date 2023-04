Roberto Palazuelos se despide de Andrés García: 'Él fue mi gran amigo y como un padre para mí'

La muerte de Andrés García ha dejado un vacío muy grande en la vida de sus seres queridos y de sus fans. Y es que además de ser uno de los grandes íconos del cine mexicano y uno de los galanes más queridos por el público, a lo largo de su vida se encargó formar entrañables amistades que hoy lamentan su fallecimiento. Tal fue el caso de Roberto Palazuelos, quien tuvo la oportiunidad de conocer a Andrés desde su infancia y construir una relación sumamente cercana con él, al punto de reconocerlo como una figura paterna. Es por eso que ahora que se ha dado a conocer el sensible fallecimiento de García, Roberto se ha mostrado muy conmovido ante la triste noticia, pues desafortunadamente, dadas las circunstancias personales de Andrés, el también empresario no tuvo la oportunidad de despedirse de él, pues desde hace unos años su relación había sido distante.

A través de su perfil de Instagram, Roberto compartió una fotografía en la que aparece posando al lado de Andrés, con quien hasta hace unos años mantenía una relación cercana. Al pie de la publicación, el también empresario escribió unas líneas dedicadas al fallecido artista, en las que lamentó su partida, especialmente porque en estos momentos no se encuentra en México, pues está de vacaciones en Brasil. “Recibo la triste noticia que se me fue Andrés, a miles de kilómetros de México, una de las personas más importantes en mi vida, la razón por la que me convertí en actor, alguien a quien quise como un padre, estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería”, expresó Palazuelos al inicio de su mensaje-

El actor continuó con su mensaje lamentando la forma en la que se dio su distanciamiento, dejando en claro que se debió a la intervención de terceros, sin entrar en mayores detalles. “Desgraciadamente, gente ambiciosa que sólo quieren sus bienes lo alejaron de mí y de sus hijos”, señaló. “Siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar, él fue mi gran amigo y como un padre para mí”, agregó con tristeza. Roberto se dijo destrozado ante la noticia de la partida del artista, despidiéndose de él de una forma muy emotiva, mostrando su lado más sensible y vulnerable. “Fue toda una vida llena de historias y risas, le pido a Dios lo tenga en su gloria y me ayude a mí con este dolor que me parte el corazón, soló él sabe lo importante que Andrés fue para mí. Adiós leyenda, querido padre, siempre te extrañaré y te llevaré en mis oraciones”, finalizó.

Cabe destacar, que en más de una ocasión, Roberto y Andrés hablaron abiertamente de cómo fue su relación, la cual inició desde que Palazuelos era un niño, pues prácticamente creció al lado de Leonardo García, hijo del fallecido artista. Tan cercana fue su relación, que Andrés llegó a considerar dentro de sus herederos al 'Diamante Negro', tal y como lo dijo en una entrevista. "Roberto es uno de mis herederos con una proporción igual a la de mis hijos, a la de mi mujer, mi hermana", expresó en una entrevista realizada para el propio canal de Youtube de Andrés García en 2021. “Porque se ha portado muy bien desde que lo conozco desde que era niño, lo quiero mucho y él también me quiere mucho”, explicó en aquel entonces.

¿Cómo fue su último encuentro con Andrés?

A través de sus historias de Instagram, Palazuelos compartió una serie de videos en los que mostró algunos instantes de la última vez que tuvo la fortuna de convivir con Andrés García. En los clips, se les puede ver disfrutando de un día de playa, brindando con unos caballitos de mezcal y pasando un rato muy agradable. “Este fue nuestro último día juntos…”, expresó Roberto, lamentando la forma en la que se dio su distanciamiento. Por otro lado, el intérprete compartió otras fotografías de los días que compartió con Andrés, acompañando cada una de emotivos mensajes. “Siempre te voy a recordar, marcaste mi vida desde niño”, se podía leer en uno de ellos. “siempre me vas a doler, nunca te voy a olvidar”, expresó Palazuelos en otra historia, la cual acompañó de una fotografía en la que se puede observar a Andrés dándole un cariñoso beso en la mejilla al empresario.

