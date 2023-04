La viuda de Andrés García sobre la partida del actor: ‘Se fue en paz’

Después de que trascendiera en las redes sociales la noticia del sensible fallecimiento del primer actor, Andrés García, a la edad de 81 años de edad, su viuda, Margarita Portillo, emitió un comunicado de prensa, que publicó las cuentas del actor, en el que compartió algunos detalles de su partida. Por otra parte, tras confirmarse el deceso del intérprete de Chanoc, famosos como Anahí, Jorge El Burro Van Rankin, Arturo Carmona y Marcus Ornellas tomaron sus cuentas de Instagram para honrar la memoria del actor quien, según compartió su viuda murió rodeado de su círculo más cercano en una de sus propiedades en Acapulco, Guerrero, estado que se convirtió en su última morada.

La viuda y pareja sentimental del actor, desde hace más de 20 años, explicó cómo la salud del actor se fue deteriorando en los últimos días: “Con un dolor que no sabía que podría sentirse en el alma, quiero informar al público que siempre siguió y amo a mi esposo, a la familia y amigos, así como a los medios de comunicación, que mi esposo, Andrés García, el amor de mis amores, está descansando al lado de nuestro señor Jesús. Andrés recibió una transfusión el día domingo, 2 de abril, en el Hospital Santa Lucía. El mismo domingo regresamos a casa, pero su cuerpecito ya estaba muy cansado. Recibió la extremaunción el día lunes, 3 de abril, estando yo a su lado, así como su hermana y su enfermero”, informó su esposa.

Margarita compartió que el actor murió tranquilo rodeado de sus seres queridos: “Permanecí a su lado cuidándolo y queriéndolo hasta su último suspiro. Se fue en paz y de una manera que le agradezco a Dios. Andrés abandonó este plano terrenal a las 15:07 horas”. Por último, la esposa del actor comunicó que los restos del histrión recibirán el último adiós en una de sus propiedades del puerto: “Su cuerpo será velado en esta, que es su casa, a partir de mañana 5 de abril en la calle Urracas No. 20 del Fraccionamiento Costa Brava de la ciudad y puerto de Acapulco”. Hace cuatro meses, el actor concedió una entrevista a Ventaneando en la que confesó el importante lugar que ocupaba su esposa en su vida: “Es mi ángel, Margarita es mi ángel”, dijo.

Los famosos lo despiden

La muerte del actor ha causado conmoción en el medio del espectáculo nacional, razón por la que varios famosos tomaron sus redes sociales para despedir a Andrés García, tal como lo hizo Anahí con quien tenía una entrañable amistad desde hace años, incluso hace unos meses la actriz lo fue a visitar a Acapulco: “No encuentro las palabras. Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Sé que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón. Mi adorado Andrés”, escribió la cantante. Por su parte, Marcus Ornellas también utilizó su perfil para honrar la memoria del intérprete de Pedro Navajas: “QEPD don Andrés. Un abrazo con mucho cariño a toda su familia”.

Jorge El Burro Van Rankin recordó el último encuentro que tuvo con el actor en la que también estuvo presente su hijo Leonardo: “Esta foto en la entrevista cuando logré que se volvieran a encontrar Andrés y mi querido Oso, estaban peleados y jamás lo olvidaré”, escribió el conductor junto una foto en la que aparecen los tres. Yordi Rosado, quien le hizo una de las últimas entrevistas de semblanza al primer actor compartió un fragmento de su conversación: “¡Gracias por la enseñanza, hasta siempre!”, escribió el conductor quien eligió la parte en la que Andrés habló de la extraordinaria vida que tuvo: “Lo he hecho bien, lo he mal y lo he hecho peor. Hay que decirlo para que no se le olvide a uno y aprender de los errores”, se le escucha decir a Andrés García en esa entrevista.