Ha fallecido el primer actor Andrés García

Después de meses de estar lidiando con varios problemas de salud, esta tarde, se reportó a través de redes sociales la noticia del sensible fallecimiento del actor Andrés García a la edad de 81 años de edad. Fue la periodista de espectáculos, Pati Chapoy quien, hace unos minutos confirmó a través de su cuenta de Twitter la noticia de la muerte del actor quien en la pantalla grande interpretó a legendarios personajes como Pedro Navajas y Chanoc: “Con profunda pena les informo sobre el fallecimiento de mi querido Andrés García. Mi más sentido pésame a su esposa y a sus hijos”, escribió la titular de Ventaneando. Tras confirmar la noticia, Pati añadió: “Querido Andrés García mucha paz y luz para ti. Descansa en paz”, junto a una imagen de la época de oro del histrión.

Por su parte, durante la emisión de esta tarde del programa, De Primera Mano, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer algunos detalles del deceso del actor quien, según reveló murió en su casa de Acapulco en compañía de su esposa, Margarita Portillo: “La situación es hermética. Leonardo va en carretera, estaba hace 20 minutos pasando por Chilpancingo va directamente a la casa de Margarita a encontrarse con Andrés. Sus amigos cercanos nos lo están confirmando desde Acapulco. Sandy, la mamá de Andrés y de Leonardo, me había dicho que estaba muy grave que había hablado con Rosita García, la hermana de Andrés”, informó el comunicador quien envió sus condolencias a la familia del actor.

Hace apenas un par de días, Margarita Portillo, esposa de Andrés García, pidió a sus seguidores unirse en oración para pedir por la salud del actor que, en los últimos días, se había visto muy deteriorada: “Está delgado, no puede caminar por sí solo, está en camita, tiene una cama especial con colchones. Cuando pide salir al patio se traslada con ayuda de una silla de ruedas”, comentó Margarita en un video que compartió a través de sus redes sociales la viuda del actor quien informó que el intérprete estaba consciente de la gravedad de su estado: “Es una enfermedad incurable y progresiva, esto hace que esté muy consciente de la situación y le genera ansiedad, pero está estable. Tiene una calidad de vida lo mejor que pudiera estar”, puntualizó el último gran amor del actor.

El año pasado, antes del cumpleaños número 80 de Andrés García, concedió una entrevista a Ventaneando en la que habló de la muerte y de cómo le gustaría despedirse: “Todo mundo se muere entre los 70 y los 80, ya empieza uno a pensar en cómo será la salida. Yo quisiera una salida bonita, pero no es cómo uno quiera, sino como Dios quiera. Me gustaría una salida, si es posible, sin dolor, hay gente que les da dormidos, sería maravilloso, un regalo de Dios”, confesó. En aquella ocasión, Andrés reconoció que ya les había externado a sus seres queridos sus deseos tras su muerte: “A mí me van a quemar, no va a ver tumba”, agregó.

Su legado para el público

En esa conversación que tuvo con el programa de su amiga Pati Chapoy, Andrés García reveló cómo le gustaría que lo recordará su público: “Como una buena persona”, dijo, para después compartir qué le gustaría que dijera su epitafio: “Ayer se murió un buen hombre, se murió Andrés García”, comentó en aquella ocasión. Nacido en Santo Domingo, República Dominicana, un 24 de mayo de 1941, Andrés García y su familia emigraron a México cuando era adolescente, en nuestro país encontró su pasión por la actuación y desde muy joven se convirtió en uno de los galanes por excelencia en el cine mexicano de los años 70. Al actor le sobrevive su esposa Margarita y sus tres hijos, Andrea, Andrés Jr y Leonardo.