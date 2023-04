'Acabo de empezar a salir con alguien', las palabras de Emily Ratajkowski que cobran relevancia tras su encuentro con Harry Styles

A mediados del año pasado, Emily Ratajkowski dio por terminado su matrimonio de cuatro años con Sebastian Bear-McClard, esto en medio de especulaciones que apuntaban a una supuesta infidelidad por parte del productor. A pesar de las circunstancias en las que se desarrolló su divorcio, la modelo no ha cerrado su corazón y se ha dado un nueva oportunidad en el terreno sentimental. Ha sido en la búsqueda del amor que su camino se ha cruzado con el de Harry Styles, con quien recientemente fue captada intercambiando besos y bailando en las concurridas calles de Tokio, Japón. Ahora, los rumores de romance entre la modelo y el cantante se han intensificado a partir de una entrevista en la que Emily confiesa que ha estado saliendo con un hombre desde febrero y revela qué es lo que busca en una pareja, como era de esperarse, sus palabras de inmediato han sido relacionadas con su romántico encuentro con el ex One Direction.

Las declaraciones de Emily que han cobrado relevancia en las últimas horas tuvieron lugar en un episodio del podcast Going Mental con Eileen Kelly, que se emitió dos semanas antes de su comentado video junto a Styles. A lo largo de la charla, la modelo comenta que ha abandonado la soltería y reconoce lo bien que se la ha pasado con su ‘date’: “Acabo de empezar a salir con alguien que creo que me gusta. Así que eso es una sensación diferente, yo estaba como: ‘Oh, bueno él es genial’. Pero si hubieras hablado conmigo hace cuatro semanas, te habría dicho que era absolutamente feliz estando soltera”.

Siguiendo con los temas del corazón, Emily respondió qué es lo que le atrae de un hombre y aclaró que, independientemente de su situación amorosa, está atravesando por una increíble etapa en su vida, en la que siente realizada y feliz: “¿Qué es lo que busco en una pareja? Me gusta alguien que es muy independiente. Creo que, para mí, eso es muy importante porque tengo una vida plena”.

Indicó que uno de los atributos que más le gusta de una persona es su masculinidad: “Me vuelve loca. Si me quieren psicoanalizar, mi papá era un tipo hipermasculino que también era pintor. No tengo problemas con papá, tengo una gran relación con él. Pero mi idea de masculinidad, desde que era muy joven, es ésta muy tradicional: hace deporte, arregla todo en la casa, pero también hace arte y es muy vulnerable”.

Añadió que si bien goza de su libertad e independencia, considera que el apoyo de una pareja es primordial para encontrar una solución a aquellas complicadas situaciones en las que es difícil ver la luz: “Espero salir con alguien que tenga su propia vida y más confianza en sí mismo, me ayude a prevenir algunos de los problemas que he tenido antes (...) Busco personas de buen corazón, que sean reflexivas, que tengan una buena política y divertidas con intereses similares”.

La modelo, de 32 años, señaló que ser captada por los paparazzi cada que tiene una cita romántica es motivo de preocupación no sólo para ella sino con aquellos con quienes sale: “Es difícil evitar lo que la gente dice en línea. Leo cosas en Twitter o la gente dice: ‘Vi esa cosa’. Es difícil tener una cita casual. Cada vez que me fotografían con alguien… eso sucede incluso cuando solo lo he visto un par de veces. Si estás saliendo con varias personas al mismo tiempo, es bastante brutal cuando se despiertan y dicen: ‘Solo te he estado viendo durante dos días’. No es que tenga que preocuparme por ellos, pero lo hizo muy difícil y me dio mucha ansiedad”.

