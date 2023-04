¿Por qué está cambiando el certamen Miss Universo?

En las últimas semanas, los amantes de los certámenes de belleza han seguido fielmente las noticias sobre los cambios que poco a poco se han ido implementando en Miss Universo. Algunos de ellos han sido tomados con los brazos abiertos, mientras que para otros ha habido un poco más de reservas. Aunque las personas que siguen a detalle cada uno de los movimientos en estos certámenes están más que enterados de lo que está sucediendo alrededor del concurso de belleza más famoso del mundo, hay quienes no encuentran el por qué de la controversia alrededor de lo que está sucediendo. La ola de cambios ha llegado ante la adquisición de la franquicia por parte de la organización JKN Global Group, de la mano de su propietaria Anne Jakapong Jakrajutatip, quien ha llegado a su posición llena de ideas y con una visión clara sobre lo que quiere para la famosa competencia. Es así que poco a poco ha ido revelando sus planes, a la par de que se han dado algunas sentidas partidas dentro del equipo conocido de Miss Universo, como la de Esther Swan, quien después de más de dos décadas trabajando para el concurso deja su posición.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La nueva regla en Miss Universo que podría poner a México en jaque

Lupita Jones ante los cambios en Miss Universo: 'Ojalá escuchen a quienes han estado en la organización durante tanto tiempo'

La compra de concurso

Fue a finales del año pasado, un par de meses antes de que se llevara a cabo la más reciente edición del concurso que la magnate asiática había comprado el certamen, según se reporta, en 20 millones de dólares. Propietaria de un conglomerado mediático llamado JKN Group, se dijo en su momento que Anne buscaba hacer el concurso tanto, más inclusivo, como más internacional. De hecho, mucho se dijo que la idea era hacer crecer el certamen, promoviendo más el turismo y llevándolo a nuevas alturas. Por supuesto, ante su nacionalidad, proponía incluso celebrar con más frecuencia la gran noche de la final en Tailandia, uno de los países con mejor aceptación para este tipo de competencias.

Antes de la llegada de Anne, el concurso perteneció al grupo IMG Worldwide LLC, de Nueva York, desde el 2015. Como bien se sabe, antes de esto, desde 1996 hasta el 2015, Miss Universo pertenecía a Donald Trump, quien fue protagonista de algunos de los capítulos más polémicos de la competencia en las últimas décadas.

No todos los cambios llegaron con Anne

Aunque pareciera que todos los reportes de cambios que se han dado en los últimos meses están relacionados con la llegada de una nueva administración, la realidad es que algunos vienen de más atrás. En agosto del año pasado se anunciaba una de las reformas más grandes que ha sufrido el concurso desde su creación, permitiendo que mujeres casadas y madres pudieran competir en Miss Universo, algo que antes no se podía hacer, limitando a las concursantes a mujeres solteras de entre 18 y 28 años. La medida fue tomada con gran aceptación, de hecho, Andrea Meza, quien fue ganadora de Miss Universo por parte de nuestro país dijo durante su intervención en Mesa Caliente: “Me parece algo maravilloso que le estén abriendo las puertas a todas estas mujeres. Estamos en el siglo XXI, y si en el 2018 le abrieron la puerta a las mujeres transgénero, porque no abrirle la puerta a mujeres que ya están casadas o están embarazadas”, expresó convencida. “Es poner una balanza lo que quieres hacer. Debes tener en mente que es un trabajo muy complicado, que no vas a vivir con tu familia, que te van a mudar a Nueva York, que tu vida por un año al menos va a ser de la organización”.

VER GALERÍA

¿Qué opina Andrea Meza sobre los cambios en Miss Universo?

La era Anne

Lo que sí se dio desde la llegada de la nueva propietaria del concurso es la reforma estructural del certamen como empresa. Según se ha reportado, se ha solicitado a las personas encargadas de los concursos locales de cada país para llevar una representante a Miss Universo, entregar información con respecto a sus procesos para hacer todo más transparente.

Durante un live en sus redes sociales, Lupita Jones -encargada de Mexicana Universal y Miss Universo 1991- dijo a sus seguidores: “Es una nueva administración del concurso, yo creo que es lógico que necesiten tener más información sobre todos nosotros, los directores. Muchos de nosotros obviamente nos sacamos mucho de onda por la forma en la que se están haciendo las cosas, pero también entendemos que es una nueva administración y quieren manejar las cosas de una manera diferente”, expresó la directora del concurso Mexicana Universal. “Ojalá y tomen en cuenta la experiencia de quienes llevan años al frente de la organización, que nos conocen a nosotros los directores, que saben los problemas que hemos pasado muchos de nosotros para sacar adelante nuestros eventos, hay mucha historia detrás de cada uno de nosotros directores y pues ojalá escuchen a quienes han estado en la organización durante tanto tiempo, lo que tengan para recomendarles y aconsejarles también, para llevar esta nueva administración de la mejor manera”, agregó.

Algunos cambios que ya se conocen

En esta misma línea, referente a los organizadores de los concursos locales, Anne explicó que a partir de ahora, no se permitirá que las participantes de dichas competencias que buscan a una candidata para Miss Universo vayan a otros certámenes. “Anteriormente, muchos países realizaron concursos relacionados con la marca Miss Universo, pero aun así enviaron a las finalistas a otros concursos de belleza. Ahora, que Miss Universo es propiedad del grupo JKN Global Group, esto ya no sucederá”, se reporta dijo a través de un video que fue compartido por la plataforma Missossology a través de sus redes sociales el pasado 21 de febrero.

“Preferimos tener solo 1 escenario, para 1 concurso de belleza, ninguna otra marca puede involucrarse en el mismo escenario”, en el video de la conferencia, se escucha a Anne ejemplificar el que la ganadora va a Miss Universo, pero las semifinalista a otros certámenes. “Respeto el trabajo de los últimos 20-30 años, admiro lo que han hecho, pero este es el principio de la compañía, de la organización, que debemos ganar el respeto y debemos ser la prioridad”, se le escucha decir.

Hasta el momento, se sabe que los organizadores locales de algunos países han decidido dejar su participación y las reacciones no se han hecho esperar, pero solo el tiempo irá dejando ver cómo se da esta nueva organización.

VER GALERÍA