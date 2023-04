Pati Chapoy y cómo se dio su salida de Televisa: 'Sin chamba, sin sueldo, sin posibilidades de nada'

En una época en la que no existían los noticiarios de espectáculos en México, Pati Chapoy tuvo el ingenio de poner en marcha un proyecto llamado El Mundo del Espectáculo, -el antecedente de su popular programa Ventaneando-, la fórmula que conquistó la frecuencia de Televisa al hablar en vivo de los temas personales de los famosos que, por esos años, hacían telenovelas, teatro y grababan discos. A pesar del éxito de esa producción, según afirma la periodista, un día recibió la llamada de Emilio Azcárraga, presidente de la televisora, quien le comunicó que debido a ciertos cambios en su empresa tendría que prescindir de sus servicios. Sin imaginarlo, tiempo después la comunicadora se embarcaría en un nuevo reto profesional, luego de que su amigo, Ricardo Salinas Pliego, la invitara a colaborar en la entonces naciente TV Azteca.

A corazón abierto, Pati Chapoy hizo suyo el micrófono del set de Yordi Rosado, al asistir como invitada a ese espacio en el que habló de sus inicios en el periodismo, recordando que tras colaborar con Raúl Velasco, y motivada por su ímpetu creativo, ideó un programa que llamó El Mundo del Espectáculo, el cual gozó de un éxito rotundo por la manera en que solía abordar las charlas con los personajes de la farándula. Sin embargo, tras siete años al aire, ese fue el final de su trayectoria en la televisora comandada por Emilio Azcárraga. “Ahí se termina la relación con Televisa…”, dijo, para luego relatar como El Tigre, -quien fue apodado de esa manera-, le comunicó el cambio que había contemplado. “Un día me habla y me dice: ‘Tengo que tomar una decisión muy difícil que no tiene que ver con el éxito que tiene tu programa, no tiene que ver con lo que tú haces, pero necesito cambiar la programación’. Me lo planteó tan bien que yo salí contenta, sin chamba, sin sueldo, sin posibilidades de nada, así fue…”, contó.

Desde ese momento, Pati fue consciente de que en el medio las cosas pueden cambiar de un día para otro, por lo que tras quedar desempleada quiso enfocarse en su familia. Por supuesto, en aquel instante la manera en que Azcárraga le informó sobre su decisión le pareció la más propia, según reconoce. “Llegué a mi casa contenta porque fue muy educado, me lo planteó muy bien. Jamás me pasó por la cabeza, jamás, el hecho de que me habían corrido. Entonces dije: ‘Creo que es la primera vez que puedo tomar unas vacaciones con mis hijos y pasármela rico’…”, relató la comunicadora, quien después recordó cómo Ricardo Salinas Pliego, quien era su vecino, la buscó para incorporarse a las filas de TV Azteca, esto cuando el empresario adquirió la concesión de la entonces paraestatal Imevisión. “Tomó posesión Ricardo, en agosto, yo llegué a finales de agosto y hasta ahorita, esto fue hace 30 años”.

El regaño que recibió de Emilio Azcárraga, según Pati Chapoy

Agradecida por las oportunidades que la hicieron crecer como profesional en los inicios de su carrera, Pati Chapoy tampoco olvida esos episodios complicados que vivió durante su paso por Televisa. De hecho, recuerda como de manera indirecta El Tigre Azcárraga la sancionó por un par de comentarios que hizo en El Mundo del Espectáculo. “Yo sí viví en depresión una vez que Emilio Azcárraga me regañó y me mandó a mi casa, ¿y sabes por qué?, yo tenía El Mundo del Espectáculo, con Humberto Navarro, y entonces dije dos cosas; tomé el puente de la Avenida Chapultepec, bajando Constituyentes, y dije que no había luz, que cómo era posible que las autoridades no vieran que no había luz en un puente de esa magnitud. Y la segunda dije, en el mismo programa, que cómo era posible que Azcárraga, el dueño de Orfeón, no liberara el contrato de Lila Deneken…”.

Pati tiene muy presente como tras esos comentarios fue reprendida de manera inmediata: “Me mandaron al director de cámaras, me regañó, que me fuera a mi casa. Era El Mundo del Espectáculo, tendría unos 34 años… Humberto me dijo: ‘No digas nada, tú tranquila, vete a tu casa’… Llegué a mi casa y me deprimí y lloré hasta un día que recibí un regalo de flores, del tamaño de esta mesa, de Ricardo Rocha… Me envalentoné y que le marco a Emilio Azcárraga, me contesta la secretaria y le dije: ‘Dile que lo quiero ver’, y me dice: ‘Que vengas mañana’… Al día siguiente me apersoné con Azcárraga, me vio, se atacó de la risa, yo lloré y me dijo: ‘Esto no es una telenovela, ¿eh? Así es que no llores'. Me limpié los ojos y le dije: ‘¿Por qué me regañó?’. ¿Y sabes qué me contestó?: ‘Yo no fui’. Chapoy recuerda cómo al confrontar al empresario este se atacó de la risa, para luego hacerle la petición de que volviera a su programa, esto durante los siete años que duró la emisión.

