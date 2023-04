Andrea Legarreta comparte los primeros vistazos de su viaje a Londres con Erik Rubín y sus hijas

Ajenos al ruido mediático que ha generado el anuncio de su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín han hecho frente a esta nueva etapa de su relación con total tranquilidad, teniendo siempre presente el amor que aún prevalece entre ellos y la unidad de su familia. Algo de lo que han dado muestra en los últimos días, pues aprovechando estos días de descanso por la Semana Santa, el cantante y la presentadora se han embarcado en un increíble viaje familiar, en el que por supuesto han estado acompañados de sus dos hijas, Mia y Nina. Ha sido Londres la primera parada de esta aventura, desde donde los cuatro integrantes del clan Rubín-Legarreta se han dejado ver de lo más emocionados y felices de seguir compartiendo este tipo de experiencias en familia.

Ha sido Andrea la que comenzado a compartir los primeros vistazos de su viaje a través de sus historias de Instagram. Y aunque no ha compartido grandes detalles de esta experiencia, lo cierto es que ambos han dado muestra de la complicidad que existe entre ellos, pues incluso se les pudo ver bromeando entre ellos, mientras escuchaban a un artista callejero tocar el tema Seven Nation Army de The White Stripes, la cual ha sido utilizada por los seguidores de la Selección Mexicana de futbol y del futbolista Irving ‘El Chucky’ Lozano, para mostrarle su apoyo desde la tribuna al equipo y al jugador. Es por eso que al escuchar la canción, Andrea y Erik no lo dudaron, y en medio de las calles del barrio chino de Londres, se pusieron a vitorear el nombre del famoso futbolista, riendo a carcajadas al finalizar ante la divertida broma.

En los videos que ha compartido la presentadora del programa Hoy en sus historias de Instagram, también hemos podido ver a sus dos hijas caminar por las calles de Londres de la mano de sus padres, recorriendo algunos de los lugares más emblemáticas de esta ciudad, como lo es Soho, así como posando de lo más sonrientes en algunos sitios de interés de este destino, compartiendo de algunas bromas y disfrutando de todo lo que Londres tiene para ofrecer.

Hace tan solo unos días, Erik ya adelantaba que se iría de viaje con Andrea y sus dos hijas. “Nos vamos de viaje ahorita juntos, como lo habíamos compartido, tenemos una gran relación y veamos esto a dónde nos lleva”, expresó el artista en un reciente encuentro con la prensa, en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando. El músico le contó a la prensa cómo reaccionaron Mía y Nina a la separación, una situación en la que las jóvenes han dado lecciones de madurez: “Las más serenas, las más aterrizadas en todo esto han sido ellas, porque la verdad es que conocen el juego, conocen de qué se trata, entonces no ha habido problema de que ellas estén desequilibradas o estén creyendo las cosas que dicen afuera”, agregó.

¿Qué ha dicho Erik sobre estar abierto al amor?

En esa misma charla, el intérprete de Cada Beso y Cuando Mueres por Alguien no pudo evitar los cuestionamientos relacionados con su separación y la forma en la que ha hecho frente a esta nueva etapa de su vida, dejando en claro que, por ahora, su prioridad es seguir fortaleciendo su relación con Andrea y una vez ahí tomar decisiones. “Siempre estoy abierto al amor. De entrada, primero al amor con Andrea, yo no estoy buscando una nueva pareja, yo creo que ella tampoco, nosotros primero tenemos que ver qué sucede con nosotros, antes de empezar a ver si estamos o no abiertos al amor, precisamente esto lo estamos haciendo por amor a nosotros”, expresó.

