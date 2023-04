Álex Fernández y su hija Mía disfrutan de una divertida visita al rancho Los Tres Potrillos

A un par de semanas de haber celebrado por todo lo alto el primer cumpleaños de Mía, Álex Fernández y su esposa, Alexia, consintieron a su bebé con una visita al rancho Los Tres Potrillos, la propiedad de don Vicente Fernández, que se ha convertido en el escenario para las fotos más especiales de la niña. A través de su cuenta de Instagram, el joven matrimonio compartió varias instantáneas de su paso por las caballerizas de este lugar lleno de memorias al lado de su abuelo con quien Álex tenía una relación muy especial, razón por la que quiere inculcarle a su pequeña las costumbres familiares y los gustos por los caballos, animales con los que Mía tiene contacto desde sus primeros meses de vida.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con el objetivo de mostrarle a su hija las tradiciones familiares, Álex y Alexia visitaron el rancho familiar donde descansan los restos de don Vicente Fernández quien, meses antes de ser hospitalizado tuvo la oportunidad de brindar con su nieto cuando este le contó que Mía venía en camino. Para Álex siempre fue muy importante compartir cada detalle de su vida con su Tata, como le decía de cariño a su abuelo, de hecho, fue este quien lo impulsó a continuar con el legado familiar en la música. Recordemos que el rancho Los Tres Potrillos se convirtió en el escenario donde, en noviembre del 2018, El Charro de Huentitán anunció en sus redes sociales la firma del primer disco de Álex: “Estoy seguro que llevarás tu carrera tan lejos como grandes son tus sueños”, escribió en aquella ocasión el intérprete de Mujeres divinas.

VER GALERÍA

Ahora que ya es papá, Álex tienen claro que quiere educar a su pequeña hija con los mismos valores con los que él fue criado, por esta razón, procura la cercanía con su familia y sus visitas al rancho han sido constantes desde que nació Mía. En ese sentido, ayer por la tarde el cantante publicó en su feed de Instagram un álbum de fotos en las que lo vemos cargando a su bebé, mientras recorren las caballerizas. A pesar de su corta edad, la niña ya muestra un gusto por estos ejemplares que estuvo acariciando un buen rato, mientras su mamá inmortalizaba estos momentos con imágenes muy especiales que ambos compartieron en redes.

Álex ha querido mantener el legado familiar en todos los sentidos, incluso, ha replicado algunos gestos que su papá, Alejandro Fernández, tuvo con su mamá, América Guinart, cuando lo esperaban. De la misma forma en la que El Potrillo grabó una canción antes del nacimiento de Álex, el joven cantante preparó un tema dedicado a su bebé sólo días antes de su llegada al mundo: “Estoy muy contento, las niñas son de papá y va a ser mi princesa, estoy loco de amor por verla, tanto que ya hasta le grabé una canción. Mi papá le dedicó a mi mamá Mitad tú, mitad yo cuando yo estaba en la pancita de mi mamá y fue la canción que después yo canté y por la cual mi abuelo quiso lanzarme de cantante”, le contó el cantante el año pasado a Blanca Martínez La Chicuela.

VER GALERÍA

La herencia de don Vicente

Para nadie es un secreto la gran relación que Álex sostenía con su abuelo quien, según contó en entrevista para el programa Hoy, en vida, le obsequió varios trajes de charro y accesorios para que comenzara su carrera artística, prendas que ahora son invaluables para él: “Traigo varias cositas que eran de él, porque obviamente, al principio, no tenía nada y mi abuelo me dijo: ‘Órale pues tenga esto que era mío’. Tengo varios trajes de charro de él, adaptados a mí, tengo como unos tres que me regaló mi abuelo, están preciosos, que ni me la creo. Cuando sabes de verdad cómo se hacen los trajes, es un arte y me encanta. Cuando mi abuelo me regaló varios, dije: ‘¡Wow!’, ni los quería usar, sí está padrísimo”, contó el cantante.