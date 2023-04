Después de ser captado con Emily Ratajkowski, ¿con quién se le ha visto a Harry Styles?

Como parte de su exitosa gira, Love On Tour, Harry Styles ofreció un par de conciertos en la capital de Japón, donde sus recientes apariciones han sido motivo de sonados titulares que intentan echar luz sobre su actual situación amorosa, esto luego de que en noviembre del 2022 se diera a conocer su ruptura con Olivia Wilde. Fue el pasado fin de semana que el cantante despertó rumores de romance al ser captado bailando y besándose con Emily Ratajkowski en las calles de Tokio. Mientras se hablaba de la nueva oportunidad que se estaría dando el ex One Direction en el amor con la modelo, quien hace medio año anunció su divorcio de Sebastian Bear-McClard, han comenzado a circular imágenes en las que se ve al intérprete de Sign of the Times acompañado de otra estrella de las pasarelas, a la que se ha identificado como Kiko Mizuhara, con quien tiempo atrás se le vinculó sentimentalmente.

En el video, que difundieron Daily Mail y The Sun, se observa a Harry luciendo unas diminutas alas de ángel, un traje oscuro y una camisa blanca (el mismo look que llevaba cuando fue grabado con Emily) caminando por el distrito de Kabukicho a lado de Kiko, que lucía una peluca rosa. Aunque el avistamiento se produjo horas después de que el cantante, de 29 años, fuera visto intercambiando apasionados besos con Ratajkowski, fue hasta este domingo que las imágenes se hicieron públicas.

Según se observa en el breve clip, Kiko y Harry intercambiaron algunas palabras antes de detenerse para mirar a su alrededor. Previamente, habían circulado en redes sociales imágenes de la también actriz estadounidense-japonesa en una fiesta con la misma peluca rosa y las alas, las cuales más tarde se le vieron al cantante británico llevar sobre la espalda.

De acuerdo con los reportes, las celebridades asistieron a un evento de música electrónica para celebrar el lanzamiento de la colaboración de Kiko con el diseñador Marc Jacobs. A pesar de los comentarios que surgieron en un primer momento, todo indica que la modelo y el cantante mantienen una excelente amistad: “Harry y Kiko se remontan a un largo camino y él puede ser totalmente él mismo con ella”, señaló una fuente a The Sun, “Ella también entiende que él es reconocido donde quiera que va, por lo que era una oportunidad para que ambos se pusieran al día lejos de las miradas indiscretas de los fans. Harry ama Tokio, y es un lugar realmente especial para los dos”.

En 2019, Kiko y Harry desataron rumores de noviazgo, desde entonces se sabe que son amigos muy cercanos. Actualmente, la modelo, de 32 años, estaría en una relación con el pianista estadounidense John Carroll Kirby, junto a quien ha compartido tiernas fotografías en su cuenta de Instagram. “¡Grammys! Tan orgullosa de mi súper bebé @johncarrollkirby”, escribió Kiko al pie de un álbum fotográfico en el que aparece muy cariñosa con el pianista.

Luego de su sorpresivo encuentro con el ganador del Grammy en el país asiático, Emily regresó a Estados Unidos y el pasado viernes fue vista de paseo por Nueva York junto a su hijo, Sylvester Apollo Bear, fruto de su extinto matrimonio con Bear-McClard. Además de las fotos del supuesto romance, otro detalle que ha cobrado especial relevancia es la poca conocida amistad entre Ratajkowski y Olivia, ex pareja de Harry, a quienes se les fotografió juntas semanas antes en el after party de los Oscar mientras, al parecer, sostenían una conversación.

