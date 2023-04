Un nuevo cambio sacude a Miss Universo

Uno de los concursos más seguidos alrededor del mundo es Miss Universo. Desde hace décadas, el certamen es todo un acontecimiento entre sus fanáticos, y aunque hay quienes siguen únicamente el día de la gran competencia, hay un grupo de fieles seguidores que conocen toda la historia alrededor de este concurso. Es precisamente este último sector el que ha seguido a detalle todo lo que se ha dicho con respecto a los cambios que tendrá el concurso, ante la llegada de Anne Jakrajutatip, la nueva dueña de la organización Miss Universo. Con todo tipo de nuevas ideas y propuestas, Anne no ha tenido miedo en hacer una reestructura en el certamen, pero si la mayoría de los cambios se han dado en detalles de logística, ahora ha llegado una noticia que ha impactado a los más fieles seguidores de la competencia. Una de las personas más cercanas a las Misses, con dos décadas de laborar para Miss Universo, ha anunciado su partida. Los rumores alrededor del final del camino de Ester Swan con el concurso comenzaron a surgir y ahora la organización ha confirmado que será a finales de mayo cuando deje su puesto.

“Es verdad, la organización de Miss Universo está triste de anunciar que la colaboradora de hace mucho tiempo y Directora del Desarrollo de Talento, Ester Swan, dejará la compañía a finales de mayo”, comienza el comunicado publicado esta mañana en el perfil de Instagram de la organización, “Esther ha sido (parte) integral en nuestro desarrollo en los últimos 22 años, y le deseamos suerte en sus próximas aventuras. Por favor, acompáñenos a nosotros y a muchas mujeres que sus vidas y carreras han sido formadas por ella a celebrar su increíble carrera en los próximos meses. Esther, ¡no podemos esperar a ver qué es lo que viene!”.

Esther acaba con los rumores

Aparentemente, los rumores de la partida de Esther se dieron antes de que el organismo confirmara su partida, de ahí el inicio del comunicado. En cuestión de días, los fanáticos de este certamen llenaron las redes sociales con todo tipo de homenajes, haciendo referencia a su cálida personalidad y la cercanía que tenía no solo con las Misses, sino con sus seguidores. No solo eso, sino que Esther ya había fijado su postura antes los rumores alrededor de lo que se calificaba de renuncia.

Curiosamente, la directora tomó las redes sociales para responder a una cuenta de fanáticos del certamen donde se aseguraba que su partida se debía a que desde el año pasado estaba pensando en retirarse. De forma muy simpática, la propia Esther respondió en los comentarios: “‘¿Retiro?’ Querido, la única cosa vieja que tengo son mis bolsas vintage en el clóset. La historia debe ser contada por mí, no por una ‘fuente confiable’ sin rostro. ‘Renuncia’ significa que es mi decisión…nuevas aventuras, nuevos momentos, ¡nuevas memorias! ¡El cambio es bueno! ? ¡Todavía no he acabado! ¡Todavía estoy muy joven! ¡Todavía estoy trabajando, gente! ¡Tengo cosas que terminar antes de colgar mi banda!”.

El otro gran cambio alrededor del concurso

A finales de febrero, se daba a conocer otro cambio que llamaba la atención de los seguidores de los concursos de belleza. Tal como se ha sabido, Anne Jakrajutatip, la nueva dueña del certamen, ha querido hacer una serie de cambios que se ajusten a su visión de lo que debe ser Miss Universo y uno de ellos es evitar que los países hagan un solo concurso para enviar representantes a distintas competencias. “Anteriormente, muchos países realizaron concursos relacionados con la marca Miss Universo, pero aun así enviaron a las finalistas a otros concursos de belleza. Ahora, que Miss Universo es propiedad del grupo JKN Global Group, esto ya no sucederá”, se reporta dijo a través de un video que fue compartido por la plataforma Missossology a través de sus redes sociales el pasado 21 de febrero.

“Preferimos tener solo 1 escenario, para 1 concurso de belleza, ninguna otra marca puede involucrarse en el mismo escenario”, en el video de la conferencia, se escucha a Anne ejemplificar el que la ganadora va a Miss Universo, pero las semifinalista a otros certámenes. “Respeto el trabajo de los últimos 20-30 años, admiro lo que han hecho, pero este es el principio de la compañía, de la organización, que debemos ganar el respeto y debemos ser la prioridad”, se le escucha decir.

