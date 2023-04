Romina Poza, lista para su gran debut en las telenovelas

Digna representante del talento que poseen los integrantes del clan Poza Villanueva, Romina, la mayor de los dos hijos que procrearon Mayrín Villanueva y Jorge Poza, está por hacer su gran debut en las telenovelas, nada más y nada menos que en la nueva producción de Rosy Ocampo, Vencer la culpa, una historia en la que compartirá créditos con Helena Rojo, Gabriel Soto, Matías Novoa, Carlos Ferro, entre otros. Tal como lo ha estado haciendo con el elenco de esta telenovela, anoche, la productora reveló en su cuenta de Instagram que Romina formará parte de este proyecto que, para la joven, significa su ingresó al mundo de los melodramas por la puerta grande.

Para sorpresa de los seguidores de Romina, Rosy Ocampo reveló qué personaje interpretará dentro de esta producción en la que su mamá ya ha trabajado: “Romina Poza interpretará a Yaneli. ¡Bienvenida a la familia de Vencer la culpa!”, se lee en el feed de la productora. Feliz de poder gritar a los cuatro vientos su próximo debut en los melodramas, Romina escribió: “¡Qué emoción! Gracias por el espacio y la oportunidad”. Por su parte, Mayrín Villanueva, mamá de la joven actriz, también manifestó su emoción por esta noticia: “¡Felicidades por un logro más! Éxito seguro por todo el profesionalismo en esa producción. Cada detalle impecable”, escribió la esposa de Eduardo Santamarina.

Aunque este es el ingreso de Romina a las telenovelas, Vencer la culpa no representa su debut en la actuación, en mayo próximo, llegará a la pantalla de Vix la serie Isla Brava, su primer trabajo como actriz. A pesar de que la hija de Mayrín Villanueva realizó sus pininos en el mundo del modelaje, hace un tiempo decidió que quería continuar con el legado actoral de su familia y comenzar a escribir sus primeras memorias en esta profesión. Hace unas semanas, la joven se encontró con la prensa durante un evento, donde confesó sus planes en el terreno profesional: “Quiero ser actriz. Ya soy actriz, ya voy a estrenar Isla brava que es una serie de Vix, en mayo, y sí ojalá que los proyectos que vengan sean muchos y muy bonitos”, comentó en entrevista para el periodista Edén Dorantes.

Durante esa charla con los medios de comunicación, la joven de 22 años confesó que para ella sería un sueño hecho realidad compartir créditos con algún miembro de su familia: “Me encantaría, con cualquiera de mi familia sería un sueño hecho realidad”, confesó. Romina reconoció que en este inicio en la actuación, su hermano Sebastián ha sido su gran inspiración: “Me encanta, me da mucha emoción por todo lo que ha logrado, la cantidad de proyectos que ha hecho, me siento muy orgullosa de él, me encanta seguirle los pasos, porque a pesar de que es mi hermano chico parece ser mi hermano grande y le aprendo muchísimo, le admiro muchísimas cosas”, confesó.

Los consejos de su familia

Romina compartió cuál es la mejor recomendación que ha recibido por parte de su mamá ahora que sabe que su pasión es la actuación: “Tener seguridad en mí y creo que el consejo más grande es trabajar con mi inteligencia emocional y llevar un proceso con alguien de la mano con un profesional”. También compartió qué le dicen sus papás sobre el medio de comunicación: “Me han dicho: ‘Diviértete, disfrútalo y siempre te va a salir todo muy bien’”. La joven también habló de la gran relación que tiene con Eduardo Santamarina: “Yo lo quiero y lo adoro con todo mi corazón, es alguien con quien he vivido 14 años de mi vida, me vio crecer, siempre ha sido muy presente, súper apoyador, me encanta la familia que hemos formado con él, lo quiero mucho, lo adoro”, reconoció.