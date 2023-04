El emotivo mensaje de La Choco a su hijo Iñaki en un día muy significativo

Desde hace más de tres años, Jimena Pérez ‘La Choco’ y Rafa Sarmiento hicieron de Madrid, España, su nuevo hogar. Una decisión que tomaron con el corazón en la mano y pensando siempre en el bienestar de su familia, y muy en especial de su hijo menor, Iñaki, quien fue diagnosticado con trastorno del neurodesarrollo en México hace algunos años. Teniendo esto en mente, la pareja de periodistas puso marcha hacia la capital española, luego de recurrir a algunos especialistas que pudieran ayudar a su pequeño a desarrollar sus capacidades al máximo y orientarlos en torno a su diagnóstico, encontrando las respuestas que esperaban en España. A casi cuatro años de distancia, los avances de Iñaki han sido muy grandes y muy significativos, por lo que ‘La Choco’ y Rafa no podrían estar más felices y orgullosos de los logros de su retoño. Algo de lo que la presentadora de Ventaneando habló recientemente en sus redes sociales, donde le ha dedicado un mensaje de lo más emotivo al pequeño Iñaki, a propósito de una fecha con mucho significado para ella y para muchas personas en el mundo.

A través de su perfil de Instagram, la comunicadora compartió una serie de videos en los que ha mostrado cómo su hijo ha logrado desarrollar muchas habilidades que antes de su llegada a España no había podido explotar al máximo, mostrándose sumamente orgullosa y satisfecha de lo que su hija ha logrado a través de la constancia y el cuidado de sus padres, así como de la experiencia de los expertos que los han orientado. Al pie de los clips, Jimena escribió un mensaje dedicado a su hijo, a propósito del Día de la Concientización Mundial del Autismo, el cual se conmemora cada 2 de abril, en el cual reconoció los logros de su pequeño y las lecciones que ha aprendido a través de su experiencia. “Hoy 2 de abril es el día de la concientización mundial del autismo. Querido Iñaki: gracias por demostrarnos día a día que la neurodiversidad no tiene límites, y que llegarás hasta donde te lo propongas siempre”, expresó ‘La Choco’ al inicio de su mensaje.

Jimena continuó: “Tú eres el mejor ejemplo de que las personas con autismo no prefieren aislarse, sino que a veces no saben cómo relacionarse; que no por no hablar significa no comunicar; que no estás en tu mundo, estás en el nuestro, y que no solo encajas a la perfección, sino que provocas amor y ternura en todos los que estamos a tu alrededor con ese corazón puro”.

La presentadora continuó hablando de la personalidad de su pequeño, destacando cada una de sus virtudes, mostrándose sumamente orgullosa de quien es Iñaki. “Tú autenticidad, naturalidad, honestidad te hacen un angelito único y adorable. No todo es felicidad evidentemente, hay momentos difíciles de miradas que juzgan sin saber, pero nos da fortaleza para caminar tomados de la mano y hacer todo y más para verte feliz siempre”, agregó.

Lo que ‘La Choco’ agradece de toda esta experiencia

Finalmente, Pérez se mostró agradecida por todo lo que ha vivido a través del diagnóstico de su hijo, pues ha conocido a otras personas que la han inspirado. “Gracias autismo por todas esas familias maravillosas con las que nos hemos podido conectar en todo el mundo, porque esa tribu da mucha fuerza”, expresó emocionada. “Si te interesa saber un poco más, infórmate, pregunta: no solo no nos vamos a ofender, sino que lo vamos a agradecer. Te amamos Iñaki, hoy y todos son tus días”, finalizó.