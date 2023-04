Las emotivas palabras de Shakira al despedirse de Barcelona y poner rumbo hacia Miami

Los últimos meses han sido todo un remolino de emociones para Shakira, quien la mañana de este domingo 2 de abril ha puesto fin a una etapa de su vida que sin duda le ha dejado un sinfín de lecciones aprendidas y grandes satisfacciones, siendo la más importante de ellas el haberse convertido en madre. En medio del revuelo mediático que ha causado su separación de Gerard Piqué, padre de sus dos hijos, la colombiana dejaba esta mañana Barcelona, ciudad española que se convirtió en su hogar durante la última década, y en la que se estableció al lado del exfutbolista para formar una familia, poniendo rumbo hacia Miami, lugar en el que comenzará una nueva historia ahora de la mano de sus dos pequeños. Sin embargo, la cantante ha querido agradecer a todos sus fans españoles que a lo largo del tiempo que vivió en este país estuvieron ahí para apoyarla, especialmente durante las últimas semanas, en las que la intérprete de Te Felicito hizo frente al revuelo mediático por su rompimiento con Piqué, por lo que les ha dedicado un emotivo mensaje de despedida.

A través de su perfil de Instagram, Shakira compartió una fotografía en la que se apreciar una vista panorámica de Barcelona, junto a la postal, la intérprete escribió unas palabras en las que se refirió a la nueva etapa que enfrenta, mostrándose un tanto nostálgica ante la historia que deja detrás, pero esperanzada ante lo que el futuro le depara ahora en América. "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, expresó conmovida.

En su mensaje, Shakira también se refirió a sus fans españoles y a los amigos que logró hacer el tiempo en el que vivió en Barcelona, a quienes les dedicó unas palabras de despedida y agradecimiento. "Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!”, finalizaba la artista, cerrando así un ciclo sumamente importante en su vida a nivel personal.

Por otro lado, la mañana de este mismo domingo, la hermosa colombiana compartía una fotografía en sus historias de Instagram, en la que se podía ver una vista desde la ventanilla de su avión, junto a la cual escribió una frase en las que sin duda se le notaba un tanto nostálgica. “Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar...”.

Una decisión que no ha agradado del todo a Piqué

Si bien, en los acuerdos de separación a los que Shakira y Piqué han llegado tras su ruptura, según recogen diarios españoles como La Vanguardia y El Periódico, la cantante tenía vía libre para mudarse a Miami con sus hijos, el exfutbolista habría deseado que sus hijos hubieran terminado el actual ciclo escolar en Barcelona, por lo que la decisión de la colombiana de apresurar su mudanza no ha sido del agrado del padre de los menores. Sin embargo, se ha podido saber que Sasha y Milan comenzarán su nueva vida escolar el próximo 10 de abril, en el exclusivo Miami Country Day, un prestigioso centro educativo, considerado como uno de los veinte mejores que hay en el estado de Florida.

