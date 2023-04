La emoción de Ricardo Montaner al escuchar a Índigo decirle abuelo por primera vez

A lo largo de su vida y carrera, Ricardo Montaner ha acumulado un sinfín de experiencias que lo han marcado para siempre. Sin embargo, son aquellas relacionadas con su familia las que más atesora en su corazón. Algo de lo que el intérprete habló en una reciente entrevista, en la que conmovido habló de la tierna etapa que está viviendo de la mano de sus nuevos nietos, Índigo y Apolo, y de cómo junto a ellos ha ido experimentando sentimientos que nunca antes había vivido y de todas aquellas primeras veces que lo tienen con los sentimientos a flor de piel, como cuando Índigo, la hija de Evaluna Montaner, le dijo por primera vez abuelo, un instante que sin duda lo conmovió al máximo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo compartió el artista durante una charla que sostuvo con el programa Despierta América, en el que se refirió al momento en el que su pequeña nieta le dijo por primera vez abuelo, un instante que vivió con total emoción, a tal punto que no pudo evitar las lágrimas. “En lo personal lo único que deseo es ver crecer feliz a mis nietos. Me gusta ser abuelo. El otro día, y esto es la primera vez que lo digo, Índigo me dijo ‘abu’, y me lo dijo por teléfono y ¡wow! mi corazón se puso todo arrugadito, me salieron unos lagrimones... Eso yo quiero, quiero ejercer ese papel que Dios me ha regalado que es el de ser abuelito”, expresó el cantante.

Por otro lado, Ricardo también fue cuestionado sobre si hay alguna experiencia o algún momento de su vida que le gustaría volver a vivir, el intérprete volvió a ser muy claro al respecto, dejando en claro que para él siempre será muy importante su familia y sus hijos. “Yo quisiera volver a pasar por cada uno de los nacimientos de mis hijos y poderme ver desde afuera y poder verme esa cara y esa emoción que tuve con cada uno de ellos cada vez que iban naciendo”, compartió emocionado.

VER GALERÍA

Índigo, la consentida de sus abuelos

Desde que Evaluna y Camilo dieron a conocer que estaban en la dulce espera de su primer hijo, Marlene Rodríguez y Ricardo Montaner se mostraron muy entusiasmados con la noticia y con la llegada de su quinto nieto. Días antes de que la bebé naciera, el cantante le contó a Pati Chapoy que llegaría al mundo en un parto humanizado en casa donde se reuniría todo el clan para recibirla. Cuando la bebé llegó al mundo, fue su orgulloso abuelito, quien primero habló de ella en redes sociales: “Como se podrán imaginar, esta casa, inclusive nuestra respiración, desde hace dos días, se llama Índigo. Índigo no es una canción, ni tampoco es un sueño, ya es una realidad”, comentó en abril pasado en sus historias de Instagram.

En aquella charla con sus seguidores, Ricardo ya había adelantado que la niña, como sus hijos, estaría viajando con sus papás: “Ojalá que muy pronto salga de gira con sus papás, después con sus abuelos y hasta con sus tíos”. Por último, el cantante agradeció a los fans de la familia: “Quería darle las gracias por tantos mensajes de cariño que nos han enviado a toda la familia y decirles que Índigo es una hermosa niña que les manda muchos besos y abrazos”. Por esos días, Montaner también compartió en entrevista con el programa argentino Algo Contigo, que estaban disfrutando al máximo de la bebé, antes de que comenzara este tour: “Andamos en modo Índigo. Ahorita estamos aprovechando hasta el último minuto para estar con la nena, porque después vienen los viajes de ellos, de Evaluna y Camilo, después vienen los viajes de nosotros”, explicó.

VER GALERÍA