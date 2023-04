Emocionados, Kaley Cuoco y Tom Pelphrey le han dado la bienvenida a su hija Matilda

Con el corazón repleto de alegría, Kaley Cuoco y Tom Pelphrey le han dado la bienvenida a su primera hija, una ocasión por demás especial de la que han querido hacer partícipes a todos sus fans, tal y como lo han venido haciendo desde que iniciaron su relación a mediados del año pasado. Fue a través de su perfil de Instagram donde la estrella de la serie de HBO The Flight Attendant ha compartido las buenas nuevas, dejándose ver sumamente emocionada por tener a su pequeñita entre sus brazos por primera vez y sumamente conmovida ante el inicio de una nueva etapa en su vida y en su relación con el actor de Ozark, quien al igual que su pareja, se encuentra en la luna ante este emocionante instante de su vida.

Con los sentimientos a flor de piel, Kaley compartió con sus más de 7 millones de seguidores una serie de fotografías en las que se dejó ver desde el hospital al lado de su recién nacida, además de las primeras imágenes tomadas a su nueva bebé. Al pie del álbum de fotografías, que ha generado un sinfín de reacciones, la también protagonista de la serie The Big Bang Theory escribió unas emotivas palabras, en las que además reveló el nombre que han elegido para su pequeña. “¡Presentamos a Matilda Carmine Richie Pelphrey, la nueva luz de nuestras vidas! Estamos encantados y agradecidos por este pequeño milagro. Gracias a los médicos, enfermeras, familiares y amigos que nos han ayudado inmensamente en los últimos días. Somos bendecidos más allá de lo creíble. @tommypelphrey no pensé que podría enamorarme aún más de ti, pero lo hice”, compartió emocionada, revelando que Matilda llegó al mundo el pasado 30 de marzo.

Por su lado, el orgulloso papá también se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el nacimiento de su pequeña, reconociendo todo el esfuerzo y valor de Kaley durante el parto. “Eres el alma del universo. Y tu nombre es Amor. Mi corazón está lleno de amor y gratitud por este milagro... Matilda Carmine Richie Pelphrey. Eternamente agradecido por la fuerza y valentía de mi alma gemela y mejor amiga @kaleycuoco. Eres increíble”, escribió el intérprete al pie de una publicación que hizo Instagram, en donde también se ha dejado ver al lado de la actriz y su pequeña hija, todos posando desde el hospital.

Además de las fotografías compartidas en su feed de Instagram, en sus historias, la actriz ha compartido algunos vistazos de cómo han sido estos primeros días tras haberle dado la bienvenida a su bebé. Y es que en algunos videos, hemos podido ver a Kaley recostada al lado de su bebé y a Tom entregado completamente a su faceta de pare, arrullando entre sus brazos a la pequeña Matilda. Además, los nuevos papás también han recibido la visita de sus respectivas familias, quienes se han mostrado emocionados ante la llegada de la tierna Matilda.

Lo que ha dicho Kaley sobre volver a casarse

Ante la inminente llegada de su primer hijo y viendo la rapidez con la que su relación ha madurado, Kaley Cuoco y Tom Pelphrey no han podido escapar de los cuestionamientos respecto a su en algún momento podrían llegar al altar. Algo que al parecer ya lo han platicado en más de una ocasión y ambos tienen muy claro, especialmente Kaley, quien estuvo casada durante tres años con Karl Kook. “Nunca me volveré a casar. Me encantaría tener una relación duradera, pero nunca me volveré a casar”, expresó la intérprete en una entrevista con Glamour en abril del año pasado, por lo que podría ser que la llegada de su bebé los haga cambiar de opinión.

