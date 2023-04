El mensaje de Claudia Álvarez a la hija de Billy Rovzar en una fecha muy especial

Desde el momento en el que Claudia Álvarez y Billy Rovzar decidieron unir sus vidas y comenzar a escribir sus primeras memorias familiares, los hijos del cineasta, Max y Alexandra, comenzaron a ocupar un lugar muy importante en el corazón de la actriz, quien actualmente mantiene una relación de lo más cercana con ellos. Algo que recientemente ha quedado en claro con el mensaje que la intérprete le ha dedicado a Alexandra, a propósito de su cumpleaños, en el que con unas cuantas palabras dejó en claro lo importante que es para ella compartir su vida con la jovencita, así como el gran cariño que tiene por ella.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A través de sus historias de Instagram, la intérprete compartió una linda postal, en la que se le puede ver muy bien acompañada de la cumpleañera, fundidas en un tierno abrazo y sonriendo para la cámara. Al pie de la imagen, Claudia dedicó unas palabras para la hermana mayor de sus tres hijos, Kira, Clío y Billy, en las que no pudo más que expresar el gran orgullo que siente por ella. “Te amo y te admiro tanto, mi Alex Rovzar”, dejando en claro así la complicidad que existe entre ellas, así como el gran lazo de amor que las une.

Por otro lado, Billy también ha hecho eco de esta fecha tan especial en sus historias de Instagram, donde compartió un video en el que se valió de algunas fotografías del pasado, para hacer un tierno recuento de la vida de Alexandra, mostrándose sumamente orgulloso de la mujer en la que se ha convertido su hija y poniendo en alto el gran amor que tiene por ella. “Happy birthdya, mi amor”, expresó el también productor al pie de su video.

Una gran familia

Para Claudia y Billy crear esta familia extendida ha sido siempre una prioridad y no sólo tienen una gran convivencia con Max y Alexandra, también se llevan de maravilla con la exesposa de Billy, Fernanda Gamboa y con su actual esposo, Gabriel, con quienes suelen compartir fechas muy importantes. La relación con la mamá de sus hijos mayores es tan buena que incluso es madrina de uno de los mellizos, sobre la gran relación que tiene con la mamá de sus hijos, Billy Rovzar comentó en entrevista para el programa De Primera Mano hace unos años: “Somos un equipo y tenemos que navegar juntos y no es sólo para que los niños vean, no, son gente que admiro, quiero y respeto. Fernanda y Claudia son amigas, Gabriel y yo somos amigos y es bien bonito”, admitió el productor.

En 2019, antes de convertirse en papás, Claudia habló de qué papel juega en la vida de los hijos de su esposo: “A mí no me gusta decir madrastra, porque se escucha muy feo yo soy su amiga. Si decidimos estar con una persona que tiene hijos tú llegas a integrarte a una familia”, en aquella ocasión, en entrevista con Imagen TV.