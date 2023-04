El emotivo mensaje de William Levy para Elizabeth Gutiérrez en su cumpleaños

El último año fue un tanto complicado para Elizabeth Gutiérrez y William Levy a nivel mediático, pues hicieron frente a un ciclón de cuestionamientos respecto a su vida de pareja, especialmente luego de los crípticos mensajes que el actor lanzara a través de sus redes sociales, donde dejaba entrever que su relación con la hermosa actriz había llegado a su fin. Sin embargo, hace tan solo unas semanas, la pareja se encargaba de derribar todos los rumores y especulaciones que los habían rodeado en los últimos meses, dejando en claro que el cariño que existe entre ellos sigue en pie y que de la mano, continúan siendo la familia unida que siempre han sido. Algo que William se ha encargado de refrendar este fin de semana, cuando a través de sus redes sociales envió un cariñoso mensaje a la actriz, quien este 1 de abril celebra su cumpleaños número 44, en el que dejó en claro lo importante que es para él tenerla en su vida.

Así lo compartió el guapo cubano a través de sus historias de Instagram, en donde con total emoción escribió unas líneas para felicitar a la madre de sus dos hijos, reconociendo el papel que ha jugado dentro de su vida y de las sus hijos, así como reiterando el cariño que tiene por ella. “Nuestros hijos y yo te queremos desear un hermoso día y muchas felicidades. Decirte que era la mejor madre que nuestros bebés pudieron tener. Hoy es un día para celebrar lo especial que eres”, expresó el intérprete, quien además etiquetó a la actriz, agregando algunos stickers relacionados con fiestas y celebraciones.

Hace apenas dos semanas, William y Elizabeth sorprendían a sus fans al dejarse ver juntos, por primera vez en mucho tiempo, a través de sus historias de Instagram, en donde compartieron una fotografía en la que se les podía ver tomados de la mano, disfrutando de un tiempo a solas y de una romántica cena. “Noche de cita con mi persona favorita”, expresaba la actriz junto a la fotografía, la cual fue retomada en sus redes por el actor.

Fue a inicios de este 2023 que la familia reapareció en redes con un entrañable posado con el que le desearon al público un feliz Año Nuevo. Antes de esta postal, Elizabeth y William ya se habían dejado ver juntos, sin sus hijos en España, país en el que, el año pasado, el cubano pasó gran parte del tiempo debido a sus compromisos laborales como la grabación de la serie Montecristo al lado de Esmeralda Pimentel. Durante su estancia en La Madre Patria, Levy fue visto disfrutando con la mamá de sus hijos de una visita a un viñedo de Valladolid. Días después, también pasearon por Granada, situación que desató los primeros rumores de una posible reconciliación entre ellos.

La familia, siempre una prioridad

Fue a principios del 2022 cuando William y Elizabeth se vieron envueltos en un mar de rumores que apuntaban a una supuesta separación de pareja, la cual ambos abordaron de maneras muy distintas, pues mientras el cubano decía tajantemente que su relación había terminado, sin hacer referencia clara a Elizabeth, la actriz compartía un mensaje en el que dejaba en claro que, sin importar las circunstancias, siempre serían una familia. “¡William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. ¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de ataques a su persona, ¡no lo agradezco! Él es el padre de mis hijos, ¡el hombre más importante!, el que ve por nuestro bienestar. Todos los días deseo siempre lo mejor para él amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí”, escribió en su cuenta de Instagram la actriz, en el momento en que los rumores de separación eran más fuertes.

