Daniel Arenas y su emocionante reacción ante la sorpresa que recibió desde Colombia

Para festejar el primer cumpleaños de Daniel Arenas como conductor de Hoy día, la producción del matutino le preparó una sorpresa que lo conmovió mucho. Durante la celebración que le organizaron en el programa, donde sopló la velita de su pastel y le cantaron Las Mañanitas a ritmo de vallenato, para que no extrañara su natal Colombia, también lo enlazaron en vivo con su familia en aquel país. Emocionado de ver a sus papás y a una de sus cinco hermanos en la pantalla, Daniel reconoció que sus padres son su prioridad número uno: “¡Hola mamá, hola papá! Los amo”, comentó mientras su mamá le decía: “Qué Dios te siga bendiciendo, estamos muy orgullosos de ti y de tu nuevo trabajo en Estados Unidos, aquí te esperamos para celebrar”.

A sólo tres meses de haber ingresado oficialmente como conductor de la emisión matutina, Daniel se mostró muy agradecido por este especial gesto: “Gracias ma, pa, te amo, hola Juli, qué emoción verlos, gracias por esta sorpresa, producción, gracias”. Por su parte, el papá del también actor quiso expresarle lo importante que es para su familia: “Hoy mañana y siempre te queremos manifestar nuestro amor, nuestro cariño y nuestra admiración por lo que eres. Admiramos mucho tu talante y el ser amigo de tus amigos y de que estés pendiente de nosotros, aquí te esperamos para poder compartir momentos felices, estaremos pendientes de tu llegada”, comentó el papá de Daniel.

Cuando los compañeros de Daniel le preguntaron a su mamá qué sentían al verlo triunfar, ahora en Miami, la señora confesó: “Estamos muy orgullosos de lo que hace, siempre fue muy seguro de sí mismo, de lo que quería hacer, de sus sueños y yo creo que mi Dios le permitió, empezar y seguir cumpliendo esos sueños que ha tenido”. Conmovido por las lindas palabras de sus papás, Daniel reconoció que vive para ellos: “Ustedes no saben lo que significan para mí verlos en vivo y en directo. Les cuento, mis papás son los ángeles terrenales que me dieron la vida y nos solamente me la dieron, sino que son mi vida, son mis amigos, mis compañeros, mis cómplices, mi hermana Juliana, que está detrás también, es parte fundamental de mi vida, mis otros cuatro hermanos, somos seis”, contó.

Para Daniel sus papás y hermanos son el pilar de su vida: “Somos una familia muy unida, amorosa y auténtica, la verdad ese es el gran tesoro que yo tengo en esta vida, gracias a la gran familia que tengo soy quien soy, con lo bueno y lo malo, pero son mi gran orgullo”, comentó, mientras su papá añadió: “Te mereces lo mejor del mundo”. Tras despedirse de sus papás quienes adornaron su casa con globos, en alusión al cumpleaños de su hijo, un grupo de vallenato ingresó al estudio para, muy al estilo colombiano desearle un feliz día. Dejando claro su gusto por este género musical, Daniel se mostró muy contento cantando y bailando junto a sus compañeros.

Las felicitaciones de Adamari y Andrea

Aunque Adamari no pudo estar presente en el festejo de Daniel en el estudio, la presentadora grabó un video para felicitarlo: “Espero que estés pasando un cumpleaños espectacular, has sido un gran compañero, me ha encantado conocerte, espero que tengamos la oportunidad de seguir relacionándonos dentro del show y seguir dando lo mejor en las mañanas, pero espero también que papá Dios te siga llenando de su gracia y de su bendición y que sigas celebrando tu cumpleaños con toda la gente que te quiere. Dios te bendiga mucho”. Por su parte, Andrea Meza, le deseó: “Mi querido Dani, te deseo un feliz cumpleaños, te queremos muchísimo en Hoy día, de verdad que ya eres un amigo, eres familia, me encanta compartir todas las mañanas contigo y con todo el equipo, se nota el gran ser humano que eres, así que venga lo mejor a tu vida. Te quiero, besos y abrazos”.