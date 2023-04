Eugenio Derbez sobre el aparatoso accidente que sufrió Vadhir en Jamaica: ‘Está vivo de milagro’

Antes de que Eugenio Derbez sufriera una fractura múltiple en el hombro mientras jugaba con un aparato de realidad virtual, los Derbez ya había enfrentado un gran susto durante sus vacaciones en Jamaica, donde grabaron la nueva temporada del reality De viaje con los Derbez, debido a un accidente que sufrió Vadhir Derbez a bordo de un paramotor. Según narró hace unas semanas el cineasta, vio desplomarse a su hijo en medio de la selva, donde tuvieron que adentrarse con un equipo de emergencia para rescatarlo. De manera sorprendente, el joven cantante únicamente sufrió la fractura de un dedo tras la aparatosa caída.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Por primera ocasión, Vadhir Derbez rompió el silencio y durante una entrevista junto a su papá y hermanos, en el programa Ventaneando, confesó que pasó por su cabeza mientras descendía sin control: “Para mí fue muy fuerte el entender. Cuando tienes un accidente te pasan por la cabeza todas las decisiones que tomaste y que hiciste mal, ahí dije: ‘Voy a preocupar a todos’, a parte de eso, sabía que mi papá estaba ahí y me había visto. Fue muy shockeante y sí pudo haber sido fatal”, confesó Vadhir. Dando muestras de su herencia Derbez respecto al sentido del humor, José Eduardo resaltó que aunque el accidente de Vadhir fue más peligroso, la caída de su papá resultó con más consecuencias: “Le pasó más a mi papá en la realidad virtual que a ti en un parapente”, comentó divertido.

VER GALERÍA

En un tono más serio, José Eduardo, quien como el resto de su familia realizó esta entrevista vía Zoom, confesó que vivió momentos de angustia al saber del accidente de Vadhir: “En mi experiencia fue muy feo, porque estaba yo en la casa donde nos estábamos quedando, mi hermano me había pedido ir con él, yo no quise, 15 minutos después, cuando Alessandra me avisó, Alessandra bajó pálida y para mí, en mi mente, mi hermano ya no estaba, entonces sí fue muy fuerte para mí, porque yo pensé que había perdido a mi hermano”. Eugenio tomó la palabra para resaltar la gravedad de la caída: “¿Cuánta gente conoces que se ha desplomado de un paracaídas, que esté viva?”, dijo para darle al parala a José Eduardo quien remató con la frase: “Con un dedo roto”.

Debido a que Eugenio era el único miembro de la familia que se encontraba en el momento del accidente, ha sido él quien les ha contado cada detalle a los demás: “Tiró un árbol completito. Finalmente cuando yo llegué a rescatarlo junto con gente de ahí de la localidad que me ayudaron con machetes, porque cayó en una zona impenetrable, no, no, está vivo de milagro, había que entrar con machete”, comentó recordando lo afortunado que fue Vadhir. Por su parte, Aislinn Derbez también detalló cómo vivió ella aquel difícil momento: “Fueron como 20 minutos de mucho terror, de mucha angustia, no sabíamos si se había roto algo, si estaba consciente o inconsciente, fue muy fuerte”.

VER GALERÍA

La lección para Eugenio y Vadhir

Cuando Linet Puente le preguntó a Eugenio Derbez y a Vadhir qué creen que la vida les quería decir con estos accidentes tan cercanos, José Eduardo comentó divertido: “Que no se junten”, haciendo referencia a que en ambas ocasiones se encontraban solos y así lo explicó Eugenio: “Es que en las dos ocasiones estábamos solo Vadhir y yo. De hecho, hacemos este viaje y él por quererme mostrar la realidad virtual, yo no quería, pero me insistía, que estaba bien padre, dije: ‘¡Orale!’ y que me rompo el hombro en 17 pedazos”. Por su parte Vadhir comentó: “Sí desde ese entonces, cada vez que nos vamos a juntar él y yo, tenemos una tercera persona para no estar solos”, “Para romper el maleficio”, añadió Eugenio.