PRIMICIA Ha nacido el bebé de Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares

En medio de gran expectativa ha llegado al mundo el segundo hijo de Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares, según ha podido saber ¡HOLA! en primicia. Tal como la feliz pareja compartía en nuestras páginas al dar a conocer la buena nueva de su dulce espera, el pequeño llevará el nombre de su padre, Juan Carlos, siguiendo así la tradición que comenzaron con su hermana mayor, la pequeña Ximena, quien en diciembre del año pasado celebró su primer año de vida. La Miss Universo había compartido ya que, por indicaciones de sus médicos, su segundo hijo nacería a través de una cesárea, siguiendo los pasos de su hermana. Apenas hace unas horas, Ximena compartía en su cuenta de Instagram una fotografía con su primogénita y su marido junto a la que escribía: “¡Hoy cumplimos 39 semanas de embarazo! Besos de amor con la muñequita linda y papá”, sin imaginar que unas horas después en el posado podrían aparecer todos los miembros de la familia Valladares Navarrete.

Las pistas del nacimiento de Juan Carlos se dieron también con la fotografía que Ximena compartió en sus historias en la que se le ve posando en una bata de hospital con la palabra, “Adivinen”, dejando claro que la llegada era inminente. Es así como los felices padres han recibido al pequeño que midió 53 cm y pesó 3.740 kg.

Una espera muy deseada

Fue a mediados de octubre del año pasado que Ximena y Juan Carlos compartían en nuestras páginas que estaban esperando a su segundo hijo, un par de meses antes de que se cumpliera el primer año de vida de la pequeña Ximena. “¡No nos lo esperábamos! Estoy en mi semana dieciséis”, nos decía emocionada la emocionada madre, quien a lo largo de su embarazo iría compartiendo con el público detalles de esta nueva experiencia en la maternidad. Unos días después de que se diera a conocer la noticia, la pareja compartió que esperaban un niño y que llevaría el mismo nombre que su padre.

Con la franqueza que la caracteriza, con el paso de los díasa Ximena explicó que justamente en el momento que empezaba a plantearse la posibilidad de volver a ser madre y encaminarse en un tratamiento como el que llevó a cabo durante el embarazo de su hija Ximena, se enteró de forma completamente sorpresiva que su segundo bebé ya venía en camino, lo que fue una enorme alegría para la familia. Durante una charla con la experta en fertilidad Aldonza Vélez, Ximena narró en primera persona: “Nunca me pasó por la cabeza, nunca pensé que podía ser posible…Estás cosas sí pasan”.

“Ni siquiera lo estaba intentando, sí tenía pensado tener otro bebé, lo tenía en mente, no sabía si lo iba a poder lograr, justamente por mi número (de reserva ovárica) tan bajo. Yo en mis planes había pensado en congelar óvulos, eso era lo que yo tenía en mente y ya después, el año que entra, tomar una decisión, pensarlo después, pero ya tener una reserva congelada, pero bueno sí, nunca me imaginé”, contó. “Yo decía de todas esas mujeres que decían: ‘No supe cuándo pasó’, no es cierto, no puede ser así de fácil, pero claro, viniendo de una pérdida y un In Vitro es una perspectiva completamente diferente a la que uno tiene, pero ahora veo que sí puede pasar esto”, compartía emocionada en aquella ocasión.

Fue así que una vez que se enteró de la buena nueva, Ximena fue documentando su embarazo y compartiéndolo con sus seguidores, a quienes en varias ocasiones ha respondido preguntas sobre la maternidad. Este embarazo también tuvo sus momentos especiales, como la participación de Ximena como jurado en la más reciente edición de Miss Universo o los baby showers que sus seres queridos fueron organizando en las últimas semanas. Que en medio de esta gran alegría, la pequeña Ximena ha sido la eterna compañerita de su madre, completamente lista para convertirse en hermana mayor.

