América Guinart cuenta cómo se llevan sus hijos con su novio: ‘Lo quieren mucho’

Hace 10 años, América Guinart y el empresario Álvaro Fabier fueron flechados por Cupido. Aunque al principio de su relación la tapatía prefirió guardar los detalles de su historia juntos, hace un par de años, la exesposa de El Potrillo publicó en Instagram la primera foto al lado del hombre con el que comparte su vida, a partir de ese momento, Guinart se ha mostrado más abierta a la hora de hablar de su novio; sin embargo, respeta su privacidad, debido a que es ajeno al medio del espectáculo. Como pocas veces, la mamá de Álex, Camila y América Fernández compartió, en entrevista con Ventaneando, cómo se llevan sus hijos con su novio, quien ya es parte de la familia.

Sincera, América reveló la clave del éxito de su relación con Álvaro: “Ha sido muy importante para mí el que él me ha dado absolutamente toda la libertad de estar con mis hijos apoyándolos físicamente, en todos los aspectos que mis hijos han necesitado que yo los apoye, él me apoya en ese aspecto, él no me pone trabas, no me condiciona, no me dice, no vayas ahora con Alex, no lo acompañes o con Camila o que no te dejen a la niña, no, no”, contó la tapatía quien aseguró, su novio la ayuda en su labor de abuelita: “Él y yo andamos cuidando a Cayetana”, confesó. La relación de Fabier con su familia es tan cercana que ha conquistado el corazón de todos: “Mis hijos lo quieren mucho, se llevan muy bien con él, porque es un hombre muy respetuoso”.

Antes de que América contara detalles de la gran relación que existe entre sus hijos y Álvaro Fabier, su hija América ya había hablado de lo cercana que es al novio de su mamá. Durante un Live que realizaron el año pasado la tapatía y su hija, la joven, quien actualmente está estudiando diseño de modas en Los Ángeles, reveló que Álvaro ha sido pieza clave en su desarrollo laboral en esa área: “La verdad es que es un hombre súper lindo con nosotros", dijo y recordó cuando el galán de su mamá la apoyó en sus pininos como diseñadora de joyería: "Ahorita que dijiste que nos apoya en todo, me estaba acordando que en mi primera colección... Él me consiguió todo”, reconoció América Fernández.

En esa misma transmisión, América compartió con sus seguidores lo feliz que se siente con la relación que ha construido con Álvaro: “Yo ahora tengo un hombre maravilloso en mi vida, en realidad yo he sido muy afortunada: en los hijos que tengo, en los papás que tengo, en las hermanas que tengo, los sobrinos, las amigas, lo amigos, a mí Dios me ha dado a manos llenas cosas buenas en mi vida por qué vivir, cosas que valoro muchísimo y entre ellas mi pareja”. En aquella transmisión, la tapatía dio a conocer por qué prefiere no compartir detalles de él de manera pública: “Si no hablo mucho de mi pareja es cien por ciento por respeto a la decisión que él ha tomado y por lo que él me ha pedido y yo lo entiendo”, explicó.

¿Llegaría de nuevo al altar?

En junio del 2021, en plena pandemia, América Guinart le contó a Pati Chapoy que, tras el nacimiento de su nieta Cayetana, la idea llegar nuevamente al altar comenzó a rondar en su cabeza: “En una época de mi vida pensé que me quería casar, después, no estaba segura de dar este paso y vi que mis hijos empezaron a entrar a una edad en la que ya no era una opción para mí casarme y quise pasar con ellos la adolescencia; pero ahora que se casó Camila, que se casó Alex, no creo que América se me casé pronto, pero igual tengo que contemplar de qué manera rehacer mi vida y sí, me estoy replanteando esa idea, pero todavía estoy en un punto donde no puedo contestar eso, porque no sé qué quiero”, explicó.