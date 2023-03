Erik Rubín sobre su situación en este momento: ‘No estoy buscando una nueva pareja’

A poco más de un mes de haber dado a conocer su separación de Andrea Legarreta, Erik Rubín se encuentra enfocado en su carrera musical y en la producción del Cumbia Machine Tour, espectáculo con el que se presentó el pasado 24 de marzo en la Monumental Plaza de Toros México. En medio del éxito de este espectáculo donde comparte escenario con su hija Mía, el cantante se convirtió en uno de los padrinos de lujo de la develación de la placa por las 200 representaciones de Mentiras, el musical, un evento en el que el ex Timbiriche se encontró con la prensa que lo cuestionó sobre cómo está llevando su regreso a la soltería.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque todavía no han comenzado el proceso de divorcio, Andrea y Erik han querido compartirle al público que ya no están juntos; sin embargo, ambos han expresado sus ganas de tomarse este tiempo para ir descubriendo el rumbo que tomará su relación. En ese sentido, los medios de comunicación le preguntaron si se encuentra abierto al amor. Respetuoso con la mamá de sus hijas, respondió a la cámara de Ventaneando: “Siempre estoy abierto al amor. De entrada, primero al amor con Andrea, yo no estoy buscando una nueva pareja, yo creo que ella tampoco, nosotros primero tenemos que ver qué sucede con nosotros, antes de empezar a ver si estamos o no abiertos al amor, precisamente esto lo estamos haciendo por amor a nosotros”.

VER GALERÍA

Como lo hizo esta semana Tania Rincón con Daniel Pérez, al viajar con sus hijos a Disneylandia y pasar tiempo en familia tras su separación, Erik contó que él y Andrea también tienen programas unas vacaciones junto a sus hijas: “Nos vamos de viaje ahorita juntos, como lo habíamos compartido, tenemos una gran relación y veamos esto a dónde nos lleva”. El músico le contó a la prensa cómo reaccionaron Mía y Nina a la separación, una situación en la que las jóvenes han dado lecciones de madurez: “Las más serenas, las más aterrizadas en todo esto han sido ellas, porque la verdad es que conocen el juego, conocen de qué se trata, entonces no ha habido problema de que ellas estén desequilibradas o estén creyendo las cosas que dicen afuera”.

Erik aprovechó para revelar que tras su separación se ha sentido muy cómodo a la hora de escribir y como si se tratara de su mejor terapia ha estado componiendo algunos temas. Lo curioso de estas canciones es que formarán parte del disco que está preparando su hija Mía, donde interpretará algunos temas compuestos por él: “Todo lo que haces finalmente, como creativo, todo lo que estás viviendo, fluye, de alguna manera se ve reflejado ahí. Sí he compuesto canciones, pero ahora no para mí, estoy colaborando para el disco de Mía y hay cosas que se han reflejado en las canciones, entonces, estén atentos a ver si descubren cuál”, explicó Erik en entrevista para el programa De Primera Mano.

VER GALERÍA

Una familia muy unida

Tras anunciar su separación, Erik Rubín realizó una visita con su hija Mía al programa Hoy donde, mostró la gran relación que tiene con la mamá de sus hijas a pesar de la situación que están viviendo como pareja. Durante la entrevista que concedió a los conductores del matutino, el músico reconoció que, como familia, están experimentando un gran momento en el que el amor y la unión los mantiene fuertes: “Estamos tranquilos, es algo que ya habíamos asimilado, ya habíamos platicado desde hace unos meses. La parte complicada es cuando lo haces público y entran las teorías de todo mundo. Pero la verdad es que nos sentimos muy afortunados, porque hemos sentido mucho amor, mucho apapacho de nuestros amigos y familia”, explicó.