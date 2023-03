Gwyneth Paltrow, declarada inocente en su juicio

Tras varios días escuchar testimonios en el Tribunal del Distrito de Park City, Utah, Gwyneth Paltrow finalmente ha podido conocer el veredicto del mediático caso relacionado con la demanda que enfrentó, luego de un incidente de esquí ocurrido en 2016. Recordemos que el demandante, un optometrista retirado de nombre Terry Sanderson, solicitó una compensación económica por 300,000 dólares (alrededor de 6 millones de pesos mexicanos), alegando una supuesta lesión cerebral y cuatro costillas rotas. En la querella en contra de la actriz, también se le acusa de negligencia, asegurando que en ningún momento socorrió al hombre que afirma haber sido arrollado en las pistas de Deer Valley Resort, estación de esquí de Utah, apuntando en su acusación daños mentales y emocionales a raíz del incidente.

Finalmente, tras varias horas de alegatos, la tarde de este 30 de marzo se ha dado lectura al veredicto, en el cual se especifica que Gwyneth Paltrow se encuentra libre de todos los cargos. Por el contrario, el señor Sanderson es responsable al 100 por ciento de la situación. Tras finalizar la sesión, la actriz abandonó la sala en compañía de su equipo legal, y en un instante se le vio acercase al señor Sanderson, aunque se desconoce qué fue lo que le dijo. Fueron ocho días en los que la intérprete ganadora del Oscar, apoyada por su equipo legal, negó rotundamente que las circunstancias hayan ocurrido como las expuso el demandante. Así mismo, se consideró víctima en todo momento, asegurando que fue el esquiador quien se estrelló contra ella por detrás. Tal fue la sorpresa de ese momento de la colisión que, incluso, afirmó, temió estar siendo acosada.

Recordemos que aunque el hecho ocurrió el 2016, fue hasta el 1 de enero de 2019 que Sanderson presentó una demanda civil, lo que llevó a la protagonista de películas como Shakespeare in Love o Iron Man a responder con una contrademanda, negando firmemente las acusaciones. El 23 de marzo pasado, día en que Paltrow subió por primera vez al estrado para dar su declaración, respondió tajante a las palabras del supuesto testigo ocular, Craig Ramon, conocido de Sanderson. “Puedo decirle que no lo hizo (distinguir bien), porque el sr. Sanderson me golpeó categóricamente en la pista de esquí”.

Según se reportó, el día del incidente Gwyneth se encontraba esquiando en compañía de sus dos hijos, Moses y Apple, incluso la actriz destacó en su contrademanda que tras la colisión recibió una disculpa de Sanderson. En otro momento dentro del Tribunal, Paltrow recordó la manera en que reaccionó al ser impactada por el señor Sanderson: “¡Esquiaste en mi maldita espalda!”, comentó frente al jurado, no sin antes disculparse por la mala palabra. Otro de los comentarios de la actriz que incendió las redes fue el que hizo al abordar las consecuencias que el accidente tuvo para ella. “Bueno, perdimos medio día de esquí”.

El video del incidente y la contrademanda de 1 dólar

La defensa de la actriz ha buscado poner de frente todos los elementos necesarios para comprobar que ella fue víctima en este caso. Sus abogados también presentaron un video con la reconstrucción de los hechos, aunado a las declaraciones del instructor de esquí, uno de los testigos del momento, quien afirmó que ni el demandante ni la demandada quedaron inconscientes tras la colisión, lo que choca directamente con la versión del médico de Terry, que dijo que su paciente había quedado noqueado.

De inicio, el hombre que demandó a Gwyneth solicitaba la cantidad de 3.1 millones de dólares, misma que se redujo a la cantidad de 300 mil. Ante este panorama, la actriz ha contrademandado por la cantidad de 1 dólar, así como la liquidación de honorarios de su equipo legal. De hecho, este detalle llamó la atención de la abogada de Sanderson, Kristin VanOrman, quien le preguntó a Paltrow sobre su relación con Taylor Swift, que al igual que ella también solicitó la cantidad simbólica de un dólar en un caso. Ante esto, la estrella respondió que no son buenas amigas, pero tienen una relación de amistad.

