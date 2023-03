‘No teníamos nada firmado’, Ana María Alvarado sobre su relación laboral con Maxine Woodside

Después de acudir a la segunda audiencia en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con el objetivo de llegar a un acuerdo con Maxine Woodside, después de colaborar más de 32 años en el programa Todo para la mujer, del que fue despedida hace un par de meses, Ana María Alvarado compartió más detalles de su caso. Tras hablar con la prensa a su salida de este encuentro con el representante legal de La reina de la radio, la periodista publicó un video en su canal de Youtube en el que dio a conocer más información sobre este proceso. Entre los nuevos pormenores, destaca el hecho de que nunca firmó un contrato laboral con Maxine, pero sí recibía un pago de su parte, además de ser la persona de quien recibía órdenes.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADA

Confiada en que su situación se solucionará en el juicio que está por promover su abogado, tras la negativa de la defensa de Maxine en conciliar, Ana María Alvarado contó: “No teníamos nada firmado, pero con el hecho de que te paguen es suficiente”. La periodista también explicó que además de su relación laboral con Woodside, tiene otra directamente con Radio Fórmula: “Son dos trabajos independientes, de hecho, llevo más tiempo en Grupo Fórmula, mi plaza es de reportera y siempre he trabajado con ellos. Independientemente de esto, yo tenía una relación laboral con Maxine y un trabajo que ella me pagaba, por supuesto, era mi jefa directa, de ella recibía órdenes, a ella le pedía permisos para faltar, para mis vacaciones”, añadió. La también colaboradora de Sale el sol reconoció que esta situación no ha sido nada cómoda para ella: “A mí también me duele, ha sido muy doloroso y yo creo que a Maxine también”.

VER GALERÍA

La periodista confesó que desde que Maxine la despidió no han tenido contacto, hasta ayer, que por primera ocasión un representante legal atendió la notificación en Conciliación y Arbitraje: “No, no ha habido contacto, yo por eso decía que siempre esperé una llamada. El día que platicamos, no platicamos, no había conciliación, más bien fueron reclamos de ella, realmente nunca volvimos a platicar, ella se dejó llevar por lo que le dijeron que fueron puras cosas que nos son ciertas y eligió creerle a otras personas y está bien, está en su derecho, es su vida, son sus decisiones, pero las decisiones erróneas nos llevaron a este punto que yo jamás hubiera querido y lo lamento bastante”, añadió Ana María Alvarado quien, tras la negativa de la defensa de Maxine no tiene otro recurso más que demandar.

Ana María confesó que tenía la esperanza de poder llegar a un acuerdo en esta audiencia; sin embargo, la sorprendió mucho la respuesta del abogado de Maxine: “Hoy se consumió. Yo lo que hubiera querido era arreglar, hasta me tardé en contratar abogado, pero miren lo que acabó pasando. Era el día para que demostrara su calidad como patrona, como mujer, como ser humano, una vez más pierde ella y que no me echen a mí la culpa, las malas decisiones traen consecuencias”. Además compartió que la defensa usó el primer argumento que dio Maxine públicamente: “El abogado iba con una actitud sorprendente, porque en esa junta lo que se busca es justamente conciliar, yo expuse mi situación, pero el abogado de buenas a primeras dijo: ‘Yo no reconozco la situación laboral, la señora Alvarado nunca trabajó para mi cliente, no tenemos por qué darle nada, estamos absolutamente negados a esa posibilidad, no queremos conciliar’”.

VER GALERÍA

La demanda ya está lista

En términos legales, Ana María y su abogado están listos para interponer la demanda correspondiente, ya que es el único recurso legal viable para solucionar el conflicto entre las partes: “Ya la tiene preparada, pero la va a presentar próximamente, porque hay plazos. En un juicio se trata de probar y acreditar cada una de las cosas que dices como patrón, es lo que va a tener que hacer la defensa de Maxine. Este juicio va a tardar un buen tiempecito y yo estaré ahí pendiente y dispuesta para saber el desenlace final y esperemos que sea a mi favor”. La periodista explicó que tras no poder llegar a un acuerdo recibieron un acta en la que quedó por escrito la negativa de la defensa de Maxine a dialogar: “Con esa carta ya puedes proceder a la demanda”, puntualizó.