Tras no llegar a un acuerdo con Maxine Woodside, Ana María Alvarado demandará

Después de que Maxine Woodside no acudiera a la primera audiencia en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para llegar a un acuerdo con Ana María Alvarado quien, luego de colaborar más de 32 años en el espacio radiofónico, Todo para la mujer, busca una liquidación justa, esta tarde, el representante legal de la titular de la emisión se reunió por primera ocasión con la periodista. A su salida del juzgado, la también colaboradora de Sale el Sol habló con los medios de comunicación a quienes les contó detalles de lo ocurrido en la audiencia en la que la gran ausente fue Maxine Woodside quien respondió a la notificación a través de su representante legal.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A pesar de que, en esta ocasión, Maxine sí envió a su abogado, la gran sorpresa para Ana María Alvarado es que no se llegó a ningún tipo de acuerdo debido a que se negó a reconocer cualquier vínculo laboral entre Woodside y la periodista: “Estoy realmente sorprendida con lo que acabo de escuchar en la audiencia, allá en la parte de arriba, porque el abogado de la señora Maxine Woodside terminantemente dijo que no me conoce, que no tiene relación laboral conmigo, nunca he trabajado para ellos, se negaron absolutamente en todo momento a reconocer un vínculo”, explicó la periodista quien se encontraba con su abogado, el licenciado Raymundo Calva.

Ana María contó que durante la audiencia la defensa de Woodside se mantuvo firme a la versión que la titular de Todo para la mujer contó tras despedirla de la emisión: “Fue lo mismo que ella dijo al principio de las entrevistas, que luego suspendió, pero ese fue su argumento desde el día uno, que no hay ningún vínculo, ni ninguna relación laboral. Estoy más sorprendida que nada, porque el mundo lo puede constatar a través de los videos, los años que yo estuve trabajando, por eso quedo realmente sorprendida”, comentó la periodista quien, está lista para continuar con el proceso legal que tendrá que ser resuelto por un juez.

¿Qué sigue en el proceso?

Para dar más claridad al asunto legal, Ana María cedió la palabra a su abogado quien explicó que, tras la negativa de la defensa de Woodside de llegar a un acuerdo, el siguiente paso es promover un juicio: “Ya nos dieron la constancia de no conciliación vamos a proceder directamente a la demanda”, dijo. El licenciado también se mostró sorprendido de la forma en que Maxine y su representante legal están tratando de deslindarse de las obligaciones con la periodista de espectáculos: “Es increíble que no quieran asumir responsabilidad laboral, la señora Maxine, después de 32 años, cuando sabe físicamente que dependía económicamente que ella le pagaba”, puntualizó.

Según dio a conocer, el abogado de Maxine pretende que sea la radiodifusora en la que se emite el programa quien responda a la demanda de la periodista: “Es increíble que el apoderado venga a decir: ‘Nosotros nos somos, es Grupo Fórmula’, increíble, pero bueno, estamos frente a la autoridad y el tribunal va a resolver y estamos confiados a que la justicia dará la razón”, finalizó el abogado de Ana María. Aunque en los últimos meses ha estado utilizando su canal de Youtube para mantener informados a sus seguidores de este asunto, hasta el momento, las únicas declaraciones que ha emitido son las que compartió con los medios a su salida de la audiencia.