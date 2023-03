Juez suspende de forma definitiva la orden de arresto en contra de los integrantes de Ventaneando

Sin duda alguna, Pati Chapoy siempre se ha caracterizado por ser una profesional sumamente transparente, que prefiere mantener al tanto a sus seguidores de cualquier asunto relacionado con su carrera o con el programa Ventaneando de viva voz. Es por eso que, luego de que se diera a conocer que un juez de control emitió una orden de arresto en contra de la periodista y sus compañeros de programa, no dudo en alzar la voz, detallando que dicho proceso se inició a raíz de una nota que se emitió en el show, asegurando que todo se trataba de la estrategia de un particular para, en su opinión, coartar el ejercicio de su libertad de expresión y la de sus compañeros, dejando en claro que se defenderían hasta las últimas consecuencias. De hecho, la tarde de este miércoles 29 de marzo, los integrantes de Ventaneando lanzaron un comunicado en el que ha compartido nuevos detalles sobre su caso, revelando que tal y como se esperaba, las autoridades han emitido un fallo a su favor, luego de que todos los involucrados presentaran demandas de amparo, ante una acción que calificaron como una auténtica arbitrariedad.

Fue durante la emisión de Ventaneando de este miércoles, que se fijó una postura respecto a este caso, una oportunidad en la que Pati y sus colegas no dudaron en dejar en claro su intención de seguir defendiendo la libertad de expresión a como de lugar, celebrando el hecho de que la jueza a cargo del proceso suspendiera de forma definitiva la orden de arresto en su contra. "Como saben, existe un procedimiento judicial en el que se pretende restringir la libertad de expresión y el ejercicio periodístico de nuestros conductores de Ventaneando, a capricho de un particular. En contra de esta arbitrariedad, se presentaron demandas de amparo y el 28 de marzo de 2023, la Jueza de Amparo concedió la suspensión definitiva para que nuestros conductores no sean arrestados", expresó en primera instancia Daniel Bisogno.

El presentador continuó: “Con esa resolución se deja ver que, en efecto, existió una dolosa intención de parte de una persona particular, que instó a la autoridad a cometer una injusticia bajo una falsa apreciación de la realidad. Debido a que Patricia Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisogno y Ricardo Manjarrez nunca fueron notificados de ningún procedimiento en el que pudieran defender su ejercicio periodístico”.

Finalmente, el equipo de Ventaneando se encargó de dejar en claro que seguirán defendiendo su derecho a la libertad de expresión, por lo que incluso adelantaron que tomarán acciones legales en contra de quien haya intentado coartar sus derechos. “Dejamos claro que la libertad de expresión se defenderá hasta sus últimas instancias, pues ese derecho no puede ser limitado de manera arbitraria a capricho de particulares que utilizan el sistema judicial faltando a la verdad, como en el caso concreto, por lo cual reiteramos que defenderemos la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias y ejerceremos acciones legales contra el particular, que en ese caso concreto, faltó a la verdad para obtener un injustificado arresto en contra de nuestros conductores", finalizaron.

La postura de Pati

Finalmente, Pati Chapoy tomó la palabra para fijar su postura como titular de este programa, haciendo énfasis en su derecho y el de sus colegas a ejercer su libertad de expresión. “Para que les quede claro, les recuerdo que durante 27 años, este programa que es Ventaneando se ha dedicado a la labor periodística, a la investigación periodística, y cuando sucede un hecho, tenemos que poner todas las partes implicadas, no nada más a aquella persona que acusa a equis persona, sino a esta persona que puede ser el acusado”, expresó.

