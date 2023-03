Poncho Herrera habla como nunca antes de su paso por RBD

Uno de los mayores éxitos en la carrera de Poncho Herrera llegó años atrás, cuando junto a Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann protagonizó la telenovela Rebelde, de la cual se desprendió la agrupación musical RBD. A raíz del furor que desató ese lanzamiento juvenil hace casi dos décadas, fue que los integrantes de la banda pop decidieron reencontrarse este 2023 para emprender una gira de conciertos por México y Estados Unidos, aunque el gran ausente será Poncho, quien tomó la decisión de enfocarse en su faceta como actor, prescindiendo de la invitación de sus excompañeros de melodrama. Ante el revuelo que provocó esta noticia entre los fans, el intérprete, quien actualmente participa en la película titulada ¡Que Viva México!, ha roto el silencio para hablar de su etapa en RBD, al mismo tiempo en que ha dejado claro que no se avergüenza de los inicios de su faceta en el espectáculo.

Poncho concedió una entrevista para el diario El País, espacio en el que expuso a detalle un poco de lo que vivió esos años en que su vida transcurrió entre los foros de grabación en Televisa y las presentaciones musicales de RBD, une etapa en la que la fama y el éxito de la agrupación crecieron como la espuma. “Cuando hablas de Televisa y de lo que fue Rebelde, este… fue duro porque firmamos un contrato en el que cedíamos los derechos del personaje, la imagen del personaje y todo lo que se explotó en temas de merchandising, nosotros no vimos ni un solo peso. Tenía 23 o 24 años y veía la cara de mis compañeros y mi cara en todos los aparadores vendiendo galletas, chicles, jugos, cuadernos, tenis, lápices y nada...”, explicó el intérprete.

El protagonista de cintas como El Baile de los 41 o de series televisivas como Ozark, fue más preciso en sus palabras, evocando un acontecimiento con el que ejemplifica cómo se dio el trato de la televisora con respecto a ellos, pues según recuerda, se generaban grandes ingresos monetarios producto de su trabajo sobre los escenarios. “La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63 mil personas, por ejemplo, y a mí pe pagaron 18 mil pesos por aquello…”, reveló durante la charla.

Orgulloso de sus inicios

Ante la incertidumbre que provocó el hecho de que no se sumara a la gira de RBD, y los nuevos rumbos que ha tomado su profesión, Poncho Herrera niega avergonzarse de sus inicios, seguro de que lo vivido le ha permitido llegar a la posición actual. “Mi pasado me hace la persona que soy en este momento y miro al pasado con mucho cariño, con mucha humildad y con mucho agradecimiento…”. Al ser cuestionado sobre la razón por la que no se sumó a la gira de RBD, dijo: “Porque estoy muy feliz con los proyectos que tengo en este momento y dónde tengo la energía en este momento. Sé que ese proyecto (la gira de RBD) será un éxito rotundo y no tengo otra cosa más que buenos deseos para ellos…”.

Sobre la relación que existe con sus compañeros, Poncho explicó que existe un fuerte lazo de confianza y cariño, asegurando que la historia que juntos escribieron en el pasado es parte de un capítulo que solo les pertenece a ellos. “Me encanta que les vaya bien porque les tengo aprecio, les tengo cariño y les tengo respeto. Compartimos cosas que nadie más va a poder saber y que nosotros seis estuvimos ahí en momentos duros, en momentos alegres, en momentos difíciles, como cuando fue lo de Brasil…”, en ese espacio, el actor contó que su actual relación con Televisa es favorable, empresa en la que tiene varios amigos.

