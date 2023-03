Iván Sánchez y su novia Irene Esser disfrutan de un romántico viaje a Oaxaca

Después de poco más de un año y medio de haber comenzado su relación, Iván Sánchez e Irene Esser continúan disfrutando de su amor como más les gusta: de viaje. Aunque los actores ya no ocultan su noviazgo en redes sociales, son pocas las ocasiones que comparten imágenes de sus días juntos; sin embargo, su romántico viaje a Oaxaca, México, merecía una mención especial. A través de Instagram, Sánchez compartió un álbum de imágenes de la visita que hizo con la venezolana a Monte Albán, un sitio que los dejó sin palabras: “Una de las ciudades de México que me quedaba por conocer y no podía esperar más”, se lee en el feed del español.

El actor de La Reina del Sur compartió varias fotos de estas vacaciones al lado de su novia a quien captó durante su paso por la zona arqueológica. Aunque no compartió ninguna foto juntos, Iván sí incluyó una que él le tomó a su novia quien, desde el comienzo de su relación, se ha convertido en su mejor compañera de viaje. Según dio a conocer el actor, su paso por Oaxaca le dejó un gran sabor de boca: “Qué delicia en todos los sentidos. Su gente, su cultura y diversidad, su comida maravillosa. Gracias Oaxaca por acogernos mejor que en casa”, escribió en la descripción de este álbum en el que lo vemos admirando la belleza de Monte Albán, un sitio tan icónico que ha sido visitado por personalidades como la Reina Isabel II, en 1975.

Aunque Iván no compartió imágenes con Irene, la venezolana sí publicó un par de instantáneas juntos, de hecho, incluyó una en la que aparecen fundidos en un tierno beso a las afueras de una de las iglesias de la región: “Oaxaca, mi amor. Me rindo a tus pies”, escribió la actriz quien dio a conocer que este viaje fue exprés: “30 horas valieron mucho la pena. Gracias por todas sus recomendaciones. Amé este lugar mágico”, se lee en el feed de Irene, donde Iván dejó varios emojis de corazones en los comentarios, donde varios de los seguidores mexicanos de la actriz celebraron su visita a este lugar.

Aunque la pareja se dejó ver por primera ocasión durante el verano del 2021, no fue sino hasta febrero del año pasado que Iván Sánchez hizo oficial su noviazgo en redes sociales al compartir la primera foto junto a la exreina de belleza. El actor aprovechó el festejo de San Valentín del 2022, para gritarle al mundo su amor por la venezolana. Siguiendo la premisa de que una imagen dice más que mil palabras, para anunciar su noviazgo, Iván no acompañó la romántica foto de ningún tipo de mensaje; sin embargo, la respuesta de la actriz, fue lo que terminó por confirmar su noviazgo, ya que le respondió con un: “Te amo”.

Su debut sobre una red carpet

Desde que comenzaron su noviazgo, Irene e Iván han hecho de los viajes los momentos más especiales para compartir juntos. En lo que va de su relación los hemos visto visitar juntos Marruecos, Grecia, España, México, entre otros destinos. Además de los viajes, la pareja ha dado un paso más en su relación debutando sobre una alfombra roja de la mano durante la gala solidaria de Starlite, realizada en agosto pasado en Marbella. Para tan importante ocasión, la pareja deslumbró, como buena exparticipante de certámenes de belleza la venezolana partió plaza con un elegante vestido del diseñador español Maison Mesa.