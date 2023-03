Los rumores alrededor de Selena Gomez y Zayn Malik se intensifican La cantante ha sido vista con una persona muy cercana al ex One Direction

Cuando se trata de cuestiones del corazón entre las celebridades, nunca faltan las sorpresas. Si se pensaba que los titulares alrededor del desencuentro entre Selena Gomez y Hailey Bieber, así como su búsqueda de acabar con las críticas, serían los únicos protagonizados por la ex estrella Disney, faltaba ver unas apariciones que han dejado a más de uno con la boca abierta. En un giro que nadie esperaba, Selena fue vista con Zayn Malik, quien se destaca por ser sumamente celoso de su privacidad, sobre todo desde su separación con Gigi Hadid, madre de su hija. Todo comenzó como suele pasar con Selena en los últimos meses a través de Tiktok, en donde corrió el rumor de que los cantantes habían sido vistos juntos en Nueva York. Los reportes cobrarían relevancia cuando un testigo dijo a Entertainment Tonight que no solo estaban juntos, sino que se les había visto en actitudes cariñosas, compartiendo uno que otro beso. Ahora, con el paso de los días, las teorías se intensifican con nuevos detalles.

Al parecer, reafirmando, por lo menos la cercanía -si no, la relación amorosa- entre los cantantes, Selena ha sido vista cenando en el restaurante Nobu de Nueva York con Taryn Zimmerman. ¿Quién es esta mujer? La asistente personal de Zayn. A pesar de que la aparición se dio el pasado 21 de marzo, ha sido hasta ahora que se ha identificado a la mujer en información retomada por medios locales como Page Six. A decir de las imágenes, esta era una salida de lo más casual, aunque no queda claro si ha habido alguna situación de negocios de por medio o si esta aparición reafirmaría los rumores de que algo hay entre Selena y Zayn.

Instagram, la otra pieza de este rompecabezas

Si bien se podría pensar que un video de Tiktok no es una fuente confiable cuando de un tema como éste se trata, no han faltado los fanáticos de ambas celebridades que han querido confiar en otra costumbre popular cuando de nuevos romances se trata…los seguidores de Instagram. Ni tardos ni perezosos, ambos fandoms notaron que en los últimos días, Selena y Zayn comenzaron a seguirse en sus respectivas cuentas de Instagram. En la realidad, esto hizo sospechar de una colaboración entre los famosos, sobre todo después de que Selena dejara claro hace algunas semanas que ella no utiliza su propio Instagram por la negatividad que enfrenta en la red social. Pero este hecho sumado a los rumores de besos y ahora, esta nueva aparición está haciendo que las redes sociales ardan con la posibilidad de un nuevo romance.

Discreción cuando se trata del corazón

Tanto Zayn como Selena son personajes sumamente cuidadosos cuando de su vida romántica se trata. De hecho, desde su tormentosa ruptura con Justin Bieber, la cual la sigue poniendo en el ojo del huracán, a pesar de que él lleva años casado con Hailey, Selena nunca ha vuelto a presentar una nueva pareja en público. A lo largo de los años se ha visto involucrada en todo tipo de rumores, pero la realidad es que ella no ha confirmado ninguna otra relación de forma pública, por lo que las esperanzas de que lo haga en caso de tener algo con el ex One Direction son muy pocas.

Por su parte, Zayn también ha destacado por la discreción cuando de sus relaciones se trata. Desde su ruptura con Gigi Hadid, la madre de su hija, no se ha sabido casi nada del cantante, mucho menos de cuestiones románticas que lo involucren. Antes de la llegada de Gigi a su vida, Zayn tuvo una publicitada ruptura con Perrie Edwards, ex integrante de Little Mix. La expareja tuvo una relación de cuatro años y el cantante incluso llegó a tatuarse la imagen de la británica, ante su separación -la cual Edwards cuenta se dio a través de un simple mensaje de texto-, se dice que Perrie le dedicó el éxito de su agrupación Shout Out to My Ex.