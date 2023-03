Sofía Rivera Torres y los originales tocados de novia que usó en su boda por la Iglesia

Desde que Sofía Rivera Torres anunció que había comenzado con los preparativos de su boda religiosa con Eduardo Videgaray reconoció que la parte que más le entusiasmaba era todo lo que tenía que ver con los atuendos que utilizaría para darle el “sí, acepto” al conductor. Tras protagonizar su espectacular boda por la Iglesia en Mérida, Yucatán, Sofía ha ido compartiendo en redes sociales algunos detalles de este especial día. Desde su luna de miel, en Bali, Indonesia, la novia ha revelado información de sus looks, como la mente maestra detrás de los tres tocados que utilizó para la velada más especial de su vida. Para tan importante tarea confió en la firma jalisciense Irma & Franchut.

Agradecida con la marca por plasmar en las tres piezas las ideas que ella tenía en mente, Sofía le dedicó un mensaje en sus historias donde mostró a detalle el tocado que llevó para caminar rumbo al altar: “Un agradecimiento muy especial a @Irma_franchut que me ayudaron a diseñar y crear cada uno de los tocados que utilicé en la boda”, escribió la novia quien confió en esta firma que, en el pasado, ha creado los tocados que llevaron el día de su boda personalidades como Ximena Navarrete y Marisol González. Como las tapatías, para la ceremonia religiosa, Sofía optó por un tocado muy tradicional con el que resaltó el elegante moño en el que sujetó su cabellera y del que se desprendía el enorme velo con el que se casó.

Esta firma, creada en 1987, también se encargó de realizar el tocado del segundo look, el que estuvo inspirado en el Gran Gatsby. Para el primer cambio de la novia, Sofía eligió una pieza muy en tendencia con la temática de la fiesta y, al estilo de los años 20, llevó un tocado con aplicaciones de pedrería en la parte del frente y una pluma que combinó con el espectacular vestido, con escote V, y confeccionado con barbas en toda la falda, con el que consiguió un outfit de novia con un toque de bailarina de Charleston. Este espectacular tocado también fue creación de la marca tapatía que se convirtió en una de las grandes cómplices de Sofía Rivera Torres en su boda religiosa.

Para el último cambio de la noche, la novia sorprendió con un espectacular palazzo de una manga, confeccionado nada más y nada menos que por Benito Santos, uno de los diseñadores mexicanos de vestidos de novia por excelencia, creador de piezas tan icónicas como los vestidos con los que han llegado al altar famosas como Ximena Navarrete, Anahí, Aislinn Derbez, Geraldine Bazán, Bárbara Mori, Marimar Vega, Bárbara del Regil, Paulina Peña, por mencionar a algunas. Para complementar este look, Sofía llevó un tocado de cuatro diademas que aparentaban un halo de ángel, una tendencia que le vimos a utilizar a Blake Lively y Rosie Huntington sobre la alfombra roja de la MET Gala de 2018, donde los tocados celestiales resaltaron.

El look de la víspera de su boda

Además de los tres atuendos de novia que utilizó el día de su boda religiosa, una noche antes de llegar al altar con Eduardo Videgaray, la novia dio lecciones de estilo con una pieza confeccionada por la diseñadora mexicana Carolina Pérez que complementó con accesorios de Étoile by Sandra Rajkov. Para la novia era muy importante resaltar el talento nacional en un día tan importante: “Siempre apoyando lo hecho en México”, escribió haciendo referencia al look que usó en la víspera del enlace matrimonial. Desde su boda civil, realizada en octubre de 2020, Sofía tenía muy claro que los diseñadores de sus trajes de novia tenían que ser mexicanos: “Yo siempre he tenido un aprecio y un cariño por todo lo hecho en México, por eso busqué algo totalmente hecho en México, por manos mexicanos, por un diseñador mexicano que se llama Amaraby, gracias”, declaró la presentadora hace dos años a HOLA TV.