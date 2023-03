Alejandro Camacho de Rebecca Jones: 'Siempre vivirá en mi corazón'

El cariño que Alejandro Camacho tiene por Rebecca Jones permanece intacto. Así lo confesó el actor, quien a tan solo unos días del lamentable fallecimiento de la actriz, a los 65 años, rompió el silencio sobre el deceso de quien fuera su esposa por poco más de dos décadas, tiempo en el que a la par de compartir su pasión por los escenarios tuvieron la dicha de procrear a un hijo, Maximiliano. Luego de que en días pasados el intérprete se refiriera a la partida de Jones durante una función de su obra de teatro, La Virgen Loca, ahora el actor se tomó un tiempo para conversar con los medios en la presentación de la película Amores Incompletos, proyecto en el que participa, abordando el tema con toda discreción.

Directo y en tono amable, Alejandro compartió cómo se encuentra emocionalmente tras el fallecimiento de Rebecca, quien fue despedida por sus familiares y amigos cercanos con un funeral privado. “Lo siento mucho, qué te puedo decir…”, respondió Camacho al micrófono del programa televisivo Despierta América, de Univision. “Yo todavía no estoy preparado en público para hablar de eso, pero tenemos que seguir adelante…”, dijo durante la breve charla. Así mismo, y ante la pregunta del homenaje que se dijo sería realizado próximamente para honrar la memoria de Jones, respondió: “Rebecca ya descansa”, dijo sin ahondar en más, tratando de ser muy reservado ante el interés mediático que han generado sus declaraciones.

En otro momento del evento, Alejandro recordó a Rebecca como a una mujer de grandes cualidades, quien tuvo la fortuna de dedicar su vida a su más ferviente pasión, los escenarios. Así mismo, reiteró que el gran cariño que tuvo y tiene por ella, permanecerá intacto. “Ella vivió como quiso. Hizo lo que quiso. Le fue muy bien en la vida, es una mujer hermosa que, en mi caso, siempre vivirá en mi corazón…”, explicó Camacho, declaraciones retomadas por TVyNovelas. De esta manera, Camacho deja claro que más allá de la ruptura sentimental por la que atravesaron en el pasado, la cordialidad siempre fue fundamental en su relación, pues lo más importante fue brindar estabilidad a su hijo.

En días pasados, Alejandro rindió un homenaje a Rebecca sobre el escenario, esto durante la puesta en escena en la que participa, titulada La Virgen Loca. Para él fue tan necesario hacerlo de esta manera, pues la actriz además construyó una exitosa carrera en teatro. “Como ustedes saben tuve una pérdida fuerte esta semana de mi exmujer, la señora Rebecca Jones, la mamá de mi hijo, una mujer que, ¿qué puedo decir?, encantadora, talentosa, fuerte, carismática, cariñosa, una gran persona. Los que tuvieron la oportunidad de conocerla no me van a desmentir. Ella amaba el teatro, amaba el arte, amaba el cine y amaba a la televisión, amaba a su público, estaba muy comprometida y pues bueno, el martes 21 dejó de existir mi querida Rebequita y quisiera pedirles, de todo corazón, un minuto de silencio y un aplauso muy grande para ella”, dijo.

Alejandro seguía amando a Rebecca

Más allá de su rompimiento, Alejandro Camacho tuvo a Rebecca en un lugar muy especial de su corazón, tanto así que lo expresó meses antes de la partida de la actriz, esto durante una entrevista concedida al periodista Álvaro Cueva, quien sin más preámbulo le preguntó: “Alejandro, con todo respeto, ¿qué te da más miedo? Morirte o que se muera Rebecca”. Visiblemente tranquilo, respondió: “Que se muera ella (me da miedo)”. Tras su reacción, el comunicador dijo: “¿Ves cómo la sigues amando?”. Camacho, seguro de sus palabras, respondió: “Sí, claro (la sigo amando). Te digo que no es que termine, cambia. Por supuesto que me afectaría muchísimo, como a mi hijo le afectaría. Pero bueno, así es la vida, no vamos a estar toda la vida. Como le digo a mi hijo: ‘Ni tu mamá ni yo vamos a estar toda la vida’. A lo mejor Becky se va antes, a lo mejor yo me voy antes, no sabemos…”.

