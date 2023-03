Cynthia Rodríguez sobre su embarazo: ‘Es un bebé muy amado y deseado’

Después de que esta mañana Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera causaron revuelo en redes sociales con el anuncio de que están en la dulce espera de su primer hijo, un varón al que llamarán León, esta tarde, la conductora tomó su cuenta de Instagram para compartir algunos detalles de su embarazo. Emocionada por la respuesta de la gente, la también cantante prometió que estará utilizando sus redes para compartir con su comunidad virtual esta etapa tan esperada. Para compartir esta especial noticia, el matrimonio utilizó una linda foto con la que reveló el nombre de su bebé junto a unos zapatitos azules, como era de esperarse, de inmediato, la imagen se viralizó y comenzaron a recibir mensajes de felicitación.

Luego de estar leyendo algunos de los comentarios que sus seguidores le han hecho llegar tras anunciar su embarazo, Cynthia reaccionó en sus historias de Instagram, donde grabó un mensaje de agradecimiento a todas aquellas personas que se tomaron el tiempo de enviarle sus mejores deseos en esta nueva etapa de su vida: “Hola, paso a decirles muchísimas gracias, pero muchas gracias por todo su amor, de corazón gracias por todas las muestras de cariño, por los mensajes, estamos felices, ¡se nos hizo!, estoy saltando de la emoción, porque ustedes saben cuánto deseábamos este bebé y yo sé que se convirtió también en el deseo de muchos y muchas de ustedes que me escribían mucho de que estaban pidiendo, estaban rezando para que se diera este bebé”, comentó en la primera parte.

Cynthia continuó prometiendo que será a través de este medio que vaya compartiendo algunos pormenores de su embarazo: “Fue una historia súper bonita, ya se las compartiré y les iré diciendo cómo va creciendo mi pancita, más detalles. Pero quería pasar a decirles gracias de corazón por tanto cariño, por tanto amor. Leoncito va creciendo muchísimo, ya les iré compartiendo más detalles, como les digo, pero también es un bebé muy amado y deseado y, por supuesto, un bebé muy afortunado por tener tanta gente que lo quiere desde ya, así que gracias, gracias y aquí estaré subiendo más cositas y más detalles para poder platicar, ¿Qué quieren que les cuente?”, añadió la esposa de Carlos Rivera.

Debido a que en esta etapa las emociones de la cantante están a flor de piel, reconoció que leer todos los comentarios cargados de amor y buenos deseos la conmovieron hasta las lágrimas. Además, dio a conocer que desde hace unos días, sus seguidores ya sospechaban sobre su embarazo: “Hay muchos mensajes que estoy leyendo, que me dicen que lloraron de la emoción y yo: ‘No, por favor, estoy sensible’, gracias, saben lo importante que era para nosotros y poder compartírselo y decírselo, gracias por emocionarse tanto con nosotros y estoy impactada, porque las últimas historias que subí en las últimas semanas muchas me escribían: ‘Están embarazada, ese brillo de los ojos y yo decía: ‘¿cómo saben?’”, finalizó.

Santa le cumplió su deseo

En diciembre del 2021, durante una dinámica realizada en el programa Venga la alegría, los conductores le escribieron una carta a Santa Claus que leyeron en vivo. Conmovida hasta las lágrimas, la actriz confesó que su deseo más grande era convertirse en mamá: “Querido Santa, este año quiero agradecerte, porque soy una persona muy afortunada y por eso quiero hacerte una petición muy especial. Tengo una familia hermosa, tú lo sabes, mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, que los amo demasiado, creo que soy una buena tía y me esfuerzo a ser una buena hermana e hija todos los días. Creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año, ¿me puedes traer un bebé?, creo que estoy lista ahora sí para formar una familia”, fue la especial petición que la presentadora le hizo a Santa quien, aunque tardó un poco más, sí le concedió su deseo.