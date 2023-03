Belinda da detalles del incidente que tuvo con un fan: ‘Estoy bien, sólo me asusté’ La cantante reveló a través de un comunicado de prensa que está segura de que su seguidor no lo hizo con mala intención

El nombre de Belinda se convirtió en tendencia en redes sociales luego de protagonizar un incidente con un fan durante su participación en la Feria de Irapuato, un evento en el que uno de sus seguidores burló la seguridad, hasta llegar a ella y abrazarla con tal fuerza que se necesitó más de una persona para lograr separar al fanático de la cantante. A través de su cuenta de Instagram emitió un comunicado de prensa en el que reveló que está segura de que su seguidor no tenía intención de hacerle daño; sin embargo, la euforia del momento hizo que no midiera su fuerza. La intérprete de Bella traición recalcó el sitio tan importante que tienen sus fans en su vida y carrera.

Fue a través de una de sus historias en Instagram que Belinda dio detalles del episodio que vivió con su fan: “Lo que más amo en esta vida es a mis fans, por eso los trato con tanto amor y delicadeza, y me tomo siempre el tiempo de darles su lugar, sé que la persona que se subió ayer lo hizo con buena intención y la euforia posiblemente hizo que no midiera su fuerza, yo estoy bien, sólo me asusté en el momento, lo cual es algo normal, amo mucho a todos y cada uno de los que estuvieron ayer en el concierto y los que me acompañan todos los días en mi carrera, son lo más importante para mí y seguiré siempre amándolos hasta el fin del mundo, aunque me abracen y me agarren fuerte y me saquen el aire”, se lee en su perfil.

Sobre este tema, Belinda también habló a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México donde confesó que tras el abrazo de su fan manifestó algunas molestias en el cuerpo debido a la fuerza que imprimió a la hora de acercarse a ella: “Estoy muy bien, muchas gracias, me dolía un poco la espalda, pero estoy bien, no es de doctor, sólo es un pequeño dolor de espalda. Yo considero a mis fans y ellos saben que los quiero muchísimo, no fue hecho con mala intención, claro que no, pero sí estuvo fuerte”, comentó la actriz a las cámaras de Venga la Alegría a su llegada a la capital del país.

Le envía mensaje a Cazzu

Durante su reunión con los medios de comunicación, Belinda habló por primera ocasión de Cazzu quien sostiene una relación amorosa con el exnovio de la mexicana, Cristian Nodal. Luego de que la también cantante reconociera que es seguidora de la intérprete de En el amor hay que perdonar, desde que era niña, Belinda le regresó el halago diciendo: “Cazzu me encanta, es una súper artista, la admiro mucho y me encanta su trabajo, está hermosa”. Aunque la prensa ya la había cuestionado sobre Cazzu, esta es la primera ocasión que la cantante hace referencia a la cantante argentina con quien, dejó claro, no existe ningún tipo de rivalidad.

La semana pasada, también a su llegada a la Ciudad de México, Cazzu habló de la gran admiración que siente por Belinda: “Muchas de esas cosas vienen cargadas de mucha malicia, ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y grande que la mía. Yo crecí escuchando su música y le tengo muchísimo respeto, me encanta la canción que tiene con Los Ángeles Azules y mucha de su discografía, así que la gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto”. Ajena a las comparaciones, Cazzu aseguró que no le presta atención a este tipo de contenido en redes: “No sé quién me compara, me imagino que a la gente le gusta comparar, pero no me siento tan comparar con ella, o tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad”, comentó en entrevista para el programa de Telemundo, Siéntese quien pueda.