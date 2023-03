Camila Fernández celebra los 31 años de su esposo Francisco Barba: ‘Gracias por cuidarme’

Como cada año desde que están juntos, Camila Fernández sorprendió a Francisco Barba con un íntimo festejo con el que celebró el cumpleaños número 31 del tapatío. A través de su cuenta de Instagram, la hija de El Potrillo, compartió un álbum de fotos de su esposo que acompañó de un especial mensaje en el que destacó el gran papel que desempeña como padre de Cayetana y como marido. En tan especial fecha, el cumpleañero también contó con la presencia de su suegra, América Guinart, quien le dedicó una emotiva felicitación en redes.

Desde las primeras horas de este 27 de marzo, Camila Fernández le escribió a su esposo: “Gracias por ser un ángel del cielo que llegó a mi vida para enseñarme lo mejor de ella. Gracias por cuidarme cuando más lo necesito, por amarme en las buenas, en las malas y en las peores, por recordarme qué es la fuerza y por demostrarme lo fuerte que somos juntos. Te amo y te admiro demasiado amor, estoy muy feliz de la vida que estamos escribiendo y creando. Con amor, educación y todos los valores que compartimos, eres un príncipe que me salvó de mi torre jajaja. Te adoro cumple un millón más porque te necesitamos muchos, muchos años Cayetana y yo”, se lee en el feed de la cantante.

Emocionado por el mensaje de su esposa, el charro respondió: “Muchas gracias Chaparra siempre regalándome los mejores momentos de la vida. Te amo eres mi todo, contigo cumplo hasta dos millones juntos. Me haces el más feliz. Gracias por tanto amor. Yo te admiro más y estoy feliz de lo que estamos creando”. Por su parte, América Guinart, mamá de Camila, también reaccionó a la felicitación que su hija le escribió a su esposo: “Ay Cham me hiciste llorar. Larga y bendecida vida a Fran y que sea juntos. Los amo, amor”, comentó la exesposa de El Potrillo. Más tarde, Guinart publicó en sus historias una foto junto a Barba, captada en su festejo, que acompañó de la frase: “¡Feliz y larga vida a mi adorado yerno!”.

El año pasado, Camila Fernández habló de su matrimonio en entrevista con Mónica Noguera a quien le contó todo lo bueno que le ha traído su esposo: “Para mí, mi matrimonio, es lo mejor que me ha pasado en la vida, me vino a mejorar la vida por un millón, me vino a traer muchas bendiciones y lecciones de vida, me vino a enseñar lo que es la responsabilidad y el respeto y qué mejor que con el tesoro de esposo que me tocó, la verdad”, reconoció. En esta charla, la cantante contó que nunca pensó tener una relación de ensueño como la que tiene: “Toda la vida pensé que era difícil, por lo que yo viví en mi casa, pero no, mi esposo es lo máximo”, añadió.

Su historia de amor

Camila reconoció que siempre soñó tener una relación como la que tienen con su esposo: “Yo siempre le pedí a Dios que me mandara una persona que me entendiera, yo decía: ‘Quiero andar con alguien me respete mi trabajo, que esté ahí para mí, que me apoye y todo’ y dicho y hecho, has de cuenta que le mandé la lista a Dios y así me lo mandó, mi esposo es lo máximo”, agregó. En 2019, Camila compartió con el público de Ventaneando su historia con Francisco Barba a quien conoció en una cita a ciegas organizada por amigos en común: “Es la primera relación seria que tengo, nunca me había tocado sentir algo tan lindo, está ahí para mí y lo quiero muchísimo. Fue como un flechazo al corazón y quedé enamorada. Resultó que teníamos muchos amigos en común y mucha vida en común para mí fue lo mejor, que tenemos muchas cosas en común. Desde el día uno que lo vi me cautivo”, reveló la cantante.