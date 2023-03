Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anuncian que esperan a su primer bebé

La historia de amor entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ha dado un tierno vuelco. Luego de celebrar su íntima boda en España meses atrás, los esposos tomaron la decisión de hacer realidad otro de sus más anhelados sueños; el de formar una familia. Con plena ilusión, la pareja compartió que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé, un anuncio que ha tomado por sorpresa a los fans del cantante, quien en ocasiones anteriores expresó su deseo por la llegada de este momento. Por si fuera poco, el intérprete y su guapa esposa revelaron el sexo y el nombre del hijo que ya esperan, lo que les permitirá hacer su debut como papás en uno de los mejores momentos de sus vidas, pues si en lo personal prevalece la estabilidad, en lo profesional el éxito también ha sido rotundo.

Conmovido, Carlos y Cynthia recurrieron a sus redes sociales para hacer el gran anuncio la mañana de este 28 de marzo, un acontecimiento que de inmediato se viralizó entre quienes siguen de cerca los pasos de la famosa pareja. Ambos publicaron una fotografía en la que se puede ver la figura de un pequeño felino de estambre junto a unos zapatitos color azul, revelando así que el bebé que viene en camino será niño y que llevará por nombre León, mismo que aparece bordado sobre una manta de recién nacido. Aunque por el momento no hay más detalles en torno a esta buena nueva, las felicitaciones y las reacciones de los usuarios han sido inmediatas, felices por esta etapa para la que los dos han comenzado a prepararse con total entusiasmo.

Las profundas palabras de Carlos y Cynthia

Como era de esperarse, el anuncio de su embarazo vino acompañado de un breve pero profundo mensaje. Carlos Rivera y Cynthia han expresado así el inmenso amor que los invade en estos instantes, en los que el cariño y la confianza se fortalecen con el paso de los días. Así mismo, mantienen viva la ilusión ante su prometedor futuro como esposos, felices de trazar nuevos proyectos y de ser los mejores cómplices en todo momento. “La luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León”, escribieron sin ahondar en más, dejando ver el enorme sentimiento a raíz de este nuevo comienzo que tanto anhelaron.

Meses atrás, Carlos abrió su corazón al ser cuestionado sobre la idea de formar una familia con Cynthia. Aunque el cantante siempre fue muy reservado al tocar el tema públicamente, no dudó en exponer lo mucho que esto los mantenía ilusionados, evidenciando así sus ansias por hacer realidad su debut en la paternidad. “Hay cosas que no se pueden ocultar, ni la felicidad, ni la salud y en este caso no lo podemos ocultar... Deseamos que sea para siempre. Poder formar una familia es el sueño más grande que tenemos, poder ser papás…”, dijo en agosto de 2022 para las cámaras de Televisa Espectáculos.

La reacción de los famosos ante el anuncio del embarazo

La noticia del bebé que viene en camino también alegró el corazón de los famosos y amigos cercanos de la pareja, quienes les hicieron llegar varios mensajes luego de hacer público el anuncio. Lucero fue una de las primeras en comentar: “Nooo, qué emoción tan bella. Amando esta noticia tan bella. Los abrazo”. Dulce María, dijo: “¡Qué emoción! ¡Felicidades! Todas las bendiciones para ustedes y Leoncito”. Ximena Navarrete, quien en unos días tendrá a su nuevo bebé, también comentó: “Los quiero. Qué emoción más grande. Felicidades”. A las muestras de cariño también se sumaron las de Irina Baeva, Ana Brenda Contreras y más famosos, quienes enviaron felicitaciones a los futuros papás.

