Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez celebran por todo lo alto 17 años de amor

Fue en el año 2005 cuando, durante un viaje a Canadá que realizaron con la producción de la serie Vecinos, los caminos de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se cruzaron. Aunque el cineasta y la cantante ya se conocían, fue en aquel escenario donde Cupido los flechó. El resto es historias, ahora, son uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo, por esta razón, este 27 de marzo se pusieron románticos en redes sociales para celebrar su aniversario número 17. La pareja utilizó sus cuentas de Instagram para dedicarse mensajes con los que celebraron esta importante fecha que cambió el rumbo de sus vidas.

Con un par de imágenes juntos durante sus vacaciones a Jamaica, destino en el que grabaron la nueva temporada del reality familia De viaje con los Derbez, Eugenio le escribió a su esposa: “Happy anniversary @Alexrosaldo. Hace 17 años empezamos a escribir nuestra historia. Amo cada segundo que hemos compartido. Amo su sonrisa, amo su mirada… amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio… Ah no, eso no. Pero sí su primer amor”, escribió el actor en tono de broma haciendo referencia a una de las canciones más famosas de Los Ángeles Azules que precisamente se llama 17 años. Conmovida por el gesto de Eugenio, Alessandra le respondió en los comentarios: “Te amo”.

Por su parte, Alessandra también le dedicó una romántica felicitación de aniversario, que acompañó de un álbum de fotos del día al que acudieron juntos a los Critic Choice Awards, en marzo del año pasado: “Un día como hoy, hace 17 años, llegaste a mi vida para transformarla, para mejorarla y para iniciar juntos la más hermosa y maravillosa aventura de vida. Gracias a ti y de tu mano, he realizado sueños que veía inalcanzables, he aprendido las más grandes lecciones, he crecido y dañado, he sentido y descubierto el amor más grande que existe y es contigo amor de mi vida, que la vida es simplemente inmejorable. ¡Felices 17 años juntos! Te amo con toda mi alma”, escribió la vocalista de Sentidos Opuestos.

En julio pasado, Alessandra y Eugenio celebraron 10 años de feliz matrimonio, recordando la inolvidable boda que protagonizaron en la parroquia de Regina Coeli, ubicada en el Centro Histórico, una ceremonia que la pareja compartió con su público a través del Canal de Las Estrellas. Durante su boda, los novios disfrutaron de momentos tan especiales como su primer baile como marido y mujer, para tan especial instante, eligieron el tema Creo en ti del grupo Reik, interpretado por Vadhir Derbez, hijo del comediante quien, mostró su talento como cantante durante la recepción.

La original propuesta de matrimonio

Cada detalle en la historia de amor de Alessandra y Eugenio ha sido muy especial. Así como su boda se convirtió en uno de los acontecimientos más vistos de la televisión, su propuesta de matrimonio se convirtió en una de las producciones más espectaculares de Derbez quien contrató a una compañía de teatro para sorprender a Rosaldo. Para tan especial fecha, Eugenio contó con la complicidad de su suegro quien llevó a comer a Alessandra a un restaurante en la colonia Condesa hasta donde llegó Eugenio a caballo, vestido como príncipe. Cuando la cantante descubrió que aquel hombre era Eugenio, él se hincó y le entregó el anillo de compromiso mientras el grupo Reik cantaba en vivo el tema Creo en ti que se ha convertido en el himno de la pareja.