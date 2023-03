Diego Boneta explica por qué se cambió el apellido

Sin duda, interpretar a Luis Miguel marcó un antes y después en la carrera de Diego Boneta, cuyo inicio en la industria se convirtió en un camino cuesta arriba de aprendizajes y retos, que muchas veces le hicieron tomar decisiones determinantes para poder alcanzar aquellas metas profesionales que se propuso desde muy joven. Al recordar cómo se abrió paso por el medio artístico, el actor contó que tras terminar su participación en la telenovela Rebelde, en la que encarnó al joven estudiante Rocco Bezauri, descubrió que su vocación era la actuación. Según confesó el también cantante, su sueño era dejar las telenovelas e incursionar en el séptimo arte, pero para dar este importante paso tuvo que elegir el apellido de su mamá, Astrid Boneta, como parte de su nombre artístico en lugar del González que lleva por su papá.

El actor explicó durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto los motivos por los que tuvo que cambiar su apellido: “Fue muy raro porque cuando estaba yo en México y quería hacer cine mexicano decían que no me veía lo suficientemente mexicano para hacer cine acá, y fue por esa razón que me fui a allá (Los Ángeles), estando allá cambio de apellido y de repente empezaron a salir proyectos allá”.

Acompañado por Renata Notni, su pareja, Diego se mostró optimista ante el panorama de mayor inclusión por el que atraviesa la industria: “Me da gusto que es algo que está cambiando al ver más mexicanos triunfar, me da mucho gusto, porque cada vez somos más”. Asimismo, el actor, de 32 años, dejó claro que se siente muy orgulloso de sus orígenes latinos.

Por su parte, Renata respondió a los cuestionamientos de los reporteros sobre su interés en buscar una oportunidad en Hollywood: “No sé (si me gustaría), todo a su tiempo, hay que fluir, ahorita estoy feliz con los proyectos que estoy haciendo acá, vienen grandes cosas este año para mí”. La actriz también aprovechó para expresar lo feliz que se siente de haber nacido en tierras mexicanas: “Siempre me he sentido súper orgullosa de ser mexicana, de ser latina, y creo que hoy por hoy las puertas del mundo para los latinos se están abriendo en todo sentido, entonces hay que sentirnos orgullosos siempre de eso”.

Anteriormente, Diego ya se había referido sobre este episodio de su vida en el podcast de Roberto Martínez. “Yo primero dije: ‘a ver, lo más natural es hacer cine en México y después ver si puedo hacer el crossover’, y en años no me dieron un casting para una película en México”, relató. “Una productora súper importante, me marca de la nada y me dice: ‘voy a México a hacer casting para Príncipe Caspian, Crónicas de Narnia, ¿quieres hacer casting?’. Fue el primer casting que hice en mi vida”.

El protagonista de At Midnight logró avanzar en las audiciones para ese mismo papel en Los Ángeles: “Termino haciendo el último casting, o sea, el test, que es como se le conoce, que es la última prueba. Estaba yo y otro actor, que fue el que se terminó quedando, Ben Barnes (...) Casi me quedó yo con el papel”. Tras dicha experiencia, Diego decidió continuar haciendo pruebas para otras producciones en Estados Unidos: “Ahí fue cuando me mudé yo a Los Ángeles (...) empiezo a trabajar en pulir mi inglés, empiezo a hacer castings. Yo pensando: ‘casi me quedó, esto va a hacer a hacer fácil’, llego y fue una cachetada, ¿cuál fácil? Empezar de cero, cuatro castings semanales, dos años y medio, no me quedé con absolutamente nada”.

