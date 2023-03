'Ya estamos casados', Luciana Sismondi al hablar de su noviazgo con José Ron

A tres años del inicio de su historia de amor, José Ron y Luciana Sismondi disfrutan de una etapa plena como novios. Enfocados en sus respectivas carreras profesionales, han sabido compaginar sus vidas personales, orgullosos de la favorable química que cada día los mantiene más unidos. Gracias a esto, también han podido fijar los términos en los que prefieren llevar su relación sentimental, por lo que tienen muy clara su postura con respecto al matrimonio. Al respecto, la guapa actriz habló en una reciente entrevista, revelando cómo se encuentra en este instante en el todo marcha bien para ambos, enfocados plenamente en vivir el presente y tratando de ser muy reservados sobre sus planes.

La intérprete abrió su corazón durante una reciente entrevista concedida a TVyNovelas, en la que expresó cómo asume ella el noviazgo y lo que implica compartir el día a día con una persona. Específicamente, describió algunas de las cualidades de Ron. “Pienso que una relación se basa en el apoyo, en la comunicación. Obviamente hay cosas que a uno no le gustan del otro, pero se trata de platicar y apoyarnos. Él es una increíble persona, es muy buen hijo, buen hermano, buen amigo, y yo aprendo mucho a su lado…”, confesó la intérprete, feliz de que todo en este instante guarde un equilibrio para ella.

Tras un tiempo como novios, es inevitable que a los actores no sean cuestionados sobre si entre sus planes no está la idea de celebrar una boda, por lo que seguros de su manera de pensar han dado una respuesta definitiva a esta pregunta. Ahora, es Luciana quien despeja las dudas con una contundente declaración, en la que deja claro que el matrimonio no es prioridad para ambos. “Ya estamos casados, o sea, elegirnos todas las mañanas, cada momento, es como estar casados. Ya no necesitamos más nada. Tenemos seis perros y nos hemos llevado muy bien…”, explicó la intérprete en otro instante de su charla con la publicación antes citada.

Para Luciana y José Ron, el respeto, la confianza y la cordialidad que se construye con el día a día es más importante que lo que pueda estar plasmado en un papel, según han confesado, sobre todo ahora que ambos han tomado la decisión de vivir juntos. “Yo tengo amigos que vienen de noviazgos largos, se casan y luego se divorcian. Yo creo que eso es un contrato que tú haces de manera verbal y física con tu pareja…”, explicó. Entre otras cosas, los enamorados tampoco se encuentran en planes para tener hijos, pues viven enfocados en sus respectivas carreras sobre los escenarios.

¿Qué ha dicho José Ron al respecto?

Del mismo modo que Luciana, José Ron ha dado respuesta a quienes le preguntan si desea casarse con su novia, algo que ha dejado claro en pasadas ocasiones. “Fíjate que no me quita el sueño porque estamos muy bien. Estamos como creciendo, seguimos creciendo, vivimos juntos, no sentimos la necesidad de hacer eso para demostrar o para hacer que las cosas mejoren porque yo creo que no hace falta eso para que algo se ponga todavía mejor…”, confesó en entrevista para las cámaras del programa televisivo Hoy en diciembre de 2022. Al ahondar en sus palabras, el intérprete afirmó que lo más importante es el amor sincero que existe entre dos personas. “Estoy convencido, y es mi forma de pensar, que muchas veces el papel no se necesita y a veces pues, -no sé por qué-, luego esas parejas y muchas personas hacen que ese papelito algo pase. No sé qué sea…”, explicó en la charla.

