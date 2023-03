A detalle, los tres vestidos de novia de Sofía Rivera Torres

El gran día llegó. El pasado fin de semana, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray unieron sus vidas en una ceremonia religiosa realizada en Mérida, Yucatán. Con la misma emoción con la que hace dos años compartieron detalles de su íntima boda civil, realizada en una terraza de un hotel en la Ciudad de México, ahora, los novios publicaron fotos y videos de este inolvidable día en el que pudieron celebrar su amor con sus seres queridos. Con estas imágenes, Sofía reveló el secreto mejor guardado de una novia: los tres vestidos que usó para tan importante acontecimiento en su vida.

Desde que comenzó con los preparativos para su boda civil, Sofía le contó a sus seguidores en Instagram que la parte que más le entusiasmaba era elegir sus vestidos: “Respecto a la boda, tengo noticias. La neta, la neta, a mí lo que me importa de la boda es la parte de la moda, me encanta”, confesó en julio pasado. En aquella ocasión, la conductora de ¡Qué importa!, contó que desde su boda civil ya estaba pensado cómo luciría el día que llegara al altar con Eduardo: “Si se acuerdan yo, para la boda civil, diseñé, de la mano de Amaraby, el traje espectacular que usé en mi boda civil. Justo dije, no quiero quemar el súper vestidazo, porque quería guardarlo para la boda religiosa”, detalló en aquella ocasión.

Para Sofía era muy importante verse espectacular en su enlace religioso y vaya que lo consiguió. En la ceremonia, la presentadora utilizó un vestido con aplicaciones de hojas blancas de pies a cabeza. Aunque la novia no ha revelado qué diseñador confeccionó esta pieza, el romántico vestido la hizo lucir guapísima a su arribo a la iglesia donde se convirtió en la mujer de Videgaray ante las leyes de Dios. La pieza tenía un elegante, pero pronunciado escote en la espalda, una zona que cubrió con el espectacular velo que utilizó para darle el “sí, acepto”, a su esposo desde hace más de dos años. Para complementar este primer look, Sofía peinó su cabellera en un recogido que sostuvo con un tocado de flores blancas. Con este atuendo, la conductora subió al automóvil clásico en el que los novios llegaron a la recepción.

A su llegada al salón, Sofía bailó con Eduardo el tema Tan enamorados de Ricardo Montaner, canción que se ha convertido en el himno del matrimonio. Después de la primera parte de la recepción, Sofía hizo su primer cambio y mostró su segundo vestido de novia. Muy en tendencia con la fiesta que estuvo planeada con la idea de recrear una de las celebraciones del Gran Gatsby, llevó un diseño muy al estilo de los años 20, que combinó con un tocado de pluma. Esta pieza fue confeccionada con detalles de barbas en toda la falda, un efecto que hizo ver a la novia como una bailarina de charlestón. Como complemento de este segundo look, la novia llevó unos guantes con el que le dio el toque de distinción a este atuendo, sin mangas y con un pronunciado escote en V.

El traje más original

Para la parte final de la recepción, Sofía se cambió nuevamente, esta vez para presumir su último look de la noche, se trató de un palazzo blanco, de una manga, con el que nos hizo recordar el traje blanco que, de la mano con el diseñador mexicano Amaraby, creó para su boda civil. Para este último atuendo, la novia llevó una especie de tiara con la que lució como todo un ángel. Esta especie de body de pantalón, también tenía una falda con la que vimos a la novia muy cómoda. Cabe resaltar que para los tres looks, Sofía mantuvo el mismo peinado y maquillaje con el que arribó a su boda religiosa y que la hizo lucir espectacular toda la noche. Tras su boda, la novia compartió una imagen desde el avión rumbo a su luna de miel de la que todavía no ha revelado el destino.