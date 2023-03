Pati Chapoy se sincera sobre la vez que enfrentó la ley: 'No entendía la magnitud del problema'

A lo largo de sus años en la televisión, Pati Chapoy ha tenido que enfrentar algunas circunstancias legales a raíz de su actividad al frente del programa televisivo Ventaneando. Uno de esos episodios lo vivió hace ya varios años, cuando Televisa intentó proceder contra ella, a través de argumentos jurídicos, por el uso de la llamada crestomatía en la emisión de espectáculos, lo que consistía en transmitir en pantalla segmentos con tan solo segundos de duración sobre los programas o telenovelas de las que Chapoy y su equipo hacían crítica. Ante la movilización que desató tal suceso, la periodista tuvo que permanecer resguardada en su casa luego de que se emitiera una orden de arresto, por lo que fue apoyada en su momento por el presidente de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego.

Pati acudió como invitada al programa de entrevistas de Yordi Rosado, quien no dudó en tocar el tema de la ocasión en que buscaron arrestarla tras una orden emitida por Televisa, lo que dio pie al relato de la comunicadora. “La crestomatía está dentro de la ley de derecho de autor, donde te permite utilizar hasta un minuto de imágenes para hacer una crítica… Esto de crestomatía lo puso en boga y lo utilizó Emilio Azcárraga cuando hizo el canal cultural, que era el canal 8, vivía de crestomatía… No les pareció a Televisa que yo hiciera lo mismo. Pero yo no usaba un minuto, yo usaba 30 segundos para evitar cualquier problema. Ahí se puso como energúmeno el señor Alberto Ciurana y es el que implementa el que Televisa me demande por el uso de la crestomatía…”.

En su charla, Pati recordó cómo vivió ese día y habló del instante en que, bajo medidas de seguridad especiales, tuvo que abandonar la televisora. “Yo termino de transmitir Ventaneando y Nacho Morales, que en paz descanse, que era uno de los ejecutivos de la empresa, me llama y me dice: ‘Oye Pati, te tengo que platicar que hay una orden de arresto. Es Televisa, te tenemos que sacar de las instalaciones en un auto, -no encajuelada como se dijo, pero sí cubierta de manera de que no me vieran-, para llevarte a tu casa porque afuera de tu casa y afuera de Azteca te están esperando las autoridades para arrestarte…”, explicó, rechazando haber tenido miedo. “Estaba muy sorprendida. Yo no entendía la magnitud del problemón. No entendía. Yo dije: ‘¿Cómo? Estoy trabajando. Es mi trabajo, no he cometido un delito, no he matado a nadie, pago mis impuestos. ¿Por qué la saña?’…”.

El apoyo de Ricardo Salinas Pliego

Al ahondar en la conversación, Chapoy evocó el instante en que llegó a su casa sin saber lo que ocurriría. Tras horas de incertidumbre permaneció a la espera de algún aviso, hasta que Ricardo Salinas Pliego la alertó a no salir de su hogar. “Al poco rato, 9 de la mañana una cosa así, (suena el teléfono) Ricardo Salinas (me dice): ‘¿Ya te diste cuenta la que se está armando? Prende la tele, ponle en el 13’. Prendo la tele y veo afuera del fraccionamiento patrullas, reporteros, helicópteros dando vueltas. (Me dice Ricardo Salinas) Es que te están esperando, ni se te ocurra salir de tu casa hasta que no llegue el abogado con tu amparo’…”, comentó. Ese día, Pati recuerda que fue llevada a las instalaciones de Azteca en un helicóptero. “Me estaba esperando Ricardo. Ricardo en ese momento me dijo que el procurador le había pedido que me dejaran arrestar dos o tres días para calmar a Televisa, y Ricardo Salinas le dijo: ‘No, de ninguna forma, eso no va a suceder’…”.

Ante ese panorama, Chapoy se siente enteramente agradecida con Salinas Pliego: “Cumplió su palabra Ricardo de hacer frente conmigo, en defender la libertad de expresión y dar un ejemplo enorme de cómo ha cuidado a sus empleados, porque a partir de ese día yo estuve custodiada mucho tiempo por agentes de seguridad de Azteca…”, contó. Debido a ello, Pati tuvo la suerte de que el caso legal fallara a su favor, algo que fue favorable en muchos sentidos, según comenta. “Se ganó, tuvo muchas repercusiones ese evento. Recuerdo mucho que un periódico puso, en relación a la bolsa, “el efecto Chapoy”, de cómo subían las acciones de Azteca en ese momento. Pasaron muchas cosas, la ley se cambió, la gran mayoría de los personajes culturales de este país apoyaron esa situación…”, explicó.