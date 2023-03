Con un minuto de aplausos, Alejandro Camacho honra la memoria de Rebecca Jones sobre el escenario

Después del último adiós que la familia y amigos de Rebecca Jones le ofrecieron a la primera actriz, su exesposo, Alejandro Camacho, la recordó anoche durante una de las funciones de La virgen loca, puesta en escena que protagoniza y en la que quiso honrar la memoria de la madre de su hijo, Maximiliano, pudiendo al público un minuto de silencio y uno de aplausos, un gesto que acompañó con un emotivo mensaje en el expresó lo importante que fue Rebecca en su vida. Por primera ocasión, el actor rompió el silencio y habló del sensible fallecimiento de quien fue su esposa durante más de 26 años: “En este difícil momento para mí”, comentó visiblemente conmovido.

Para el actor, honrar la memoria de la actriz sobre el escenario era muy importante, debido a la entrega y compromiso que Rebecca siempre manifestó por el teatro: “Como ustedes saben tuve una pérdida fuerte esta semana de mi exmujer, la señora Rebecca Jones, la mamá de mi hijo, una mujer que, ¿qué puedo decir?, encantadora, talentosa, fuerte, carismática, cariñosa, una gran persona. Los que tuvieron la oportunidad de conocerla no me van a desmentir. Ella amaba el teatro, amaba el arte, amaba el cine y amaba a la televisión, amaba a su público, estaba muy comprometida y pues bueno, el martes 21 dejó de existir mi querida Rebequita y quisiera pedirles, de todo corazón, un minuto de silencio y un aplauso muy grande para ella”, dijo.

El actor se mostró muy conmovido al sentir el cariño del público que no dudó en honrar la memoria de Rebecca con este gesto. Según reveló hace unos días Ana Celia Urquidi, una de las cuatro mejores amigas de Jones, el círculo más cercano de la actriz le está organizando un homenaje al que sí estará convocada la prensa y en el que todos los asistentes deberán vestir de negro. De acuerdo con la productora, Rebecca Jones fue quien planeó cómo le gustaría ser despedida, por lo que su familia y amigos han seguido al pie de la letra su última voluntad: “Nos pidió a sus amigos cercanos que hiciéramos un evento que le estamos preparando. Siempre lo planeó así, con una gran actitud, con gran entereza”, comentó Urquidi en entrevista con el programa Sale el sol.

A pesar de que Alejandro Camacho y Rebecca Jones pusieron punto final a su relación como pareja, los actores se mantuvieron cercanos por su papel de papás de Maximiliano, su único hijo. La semana pasada, vimos cómo el actor se encuentra apoyando al joven tras la partida de Rebecca, de hecho, ambos llegaron y se retiraron juntos de la agencia funeraria donde se le dio el último adiós a la primera actriz. Aunque no quisieron emitir ningún tipo de comentarios tras el sensible fallecimiento de Jones, Alejandro se mostró muy protector con Max a quien cuidó de no ser grabado por las cámaras en un momento tan complicado para la familia. Se sabe también que Alejandro formó parte del íntimo grupo de personas que acompañaron a Rebecca en sus últimos momentos.

Alejandro, un gran papá para Max

Hace un par de años, Rebecca Jones habló en entrevista con Talina Fernández sobre la relación que construyó con Alejandro Camacho tras su divorcio: “26 años de matrimonio con mi querido Alejandro Camacho, nos llevamos muy bien. Lo que tengo que decir de él, además de que es un gran actor y un artista reconocidísimo es que es un gran papá”, comentó durante un segmento del programa Sale el sol, donde la actriz también habló de su relación con su único hijo: “Maximiliano, mi hijo, es el motor de mi vida, la luz de mis ojos, es quien ha estado conmigo a piedra y lodo en cualquier problema que he tenido. Maduró rápido cuando yo estuve enferma, porque él estuvo al pie del cañón conmigo y ahora siempre está conmigo”, explicó.