Los primeros vistazos de la boda religiosa de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray

Para Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray este fin de semana de marzo será inolvidable. Y es que la pareja, que se comprometió en septiembre de 2020 y se casó por el civil en octubre de ese mismo año, finalmente ha sellado su historia de amor en una ceremonia religiosa llevada a cabo la tarde del pasado 25 de marzo en la hermosa ciudad de Mérida. Así lo han compartido los novios a través de sus redes sociales, donde han comenzado a retomar algunas historias, videos y fotografías que algunos de sus invitados han comenzado a compartir, haciendo así partícipes a todos sus fans, quienes han seguido la evolución de su idílica historia de amor gracias a lo que comparten en sus redes sociales.

En los videos y fotos que han compartido en sus respectivos perfiles de Instagram, los recién casados han dado cuenta de los momentos más significativos de su boda religiosa, en donde los hemos podido ver el momento en el que se dieron el ‘sí, acepto’ frente al altar, hasta algunos detalles de los tres vestidos que usó la presentadora, todos diferentes entre sí, pero igualmente hermosos y perfectos para la ocasión. Por otro lado, también pudimos observar que Eduardo lució de lo más elegante en un esmoquin de saco blanco y pantalón negro.

Entre los detalles que han compartido, también se ha podido saber que para el primer baile de Eduardo y Sofía como esposos, el tema elegido por los novios fue Tan Enamorados, una ocasión en la que la pareja se dejó ver en un momento sumamente romántico, cantándose la canción uno al otro, ante la mirada atenta de sus invitados, quienes emocionados no dejaban de celebrar el amor de estos dos famosos.

Como era de esperarse, Eduardo y Sofía tuvieron entre sus invitados a sus respectivas familias y a sus amigos más cercanos, entre los que destacó la presencia de algunos famosos como Eva Cedeño, con quien Rivera Torres compartió créditos en la telenovela Cabo, además de José Ramón Cristobal ‘El Estaca’, uno de los mejores amigos del presentador y colega de Sofía, pues incluso tuvieron la oportunidad de trabajar en el programa ¡Qué Importa!

El amor de Eduardo por Sofía

Hace unas semanas, Eduardo Videgaray sostuvo una charla con la revista TVyNovelas, en la que a corazón abierto habló de lo que Sofía Rivera Torres representa para él: “Valoro su presencia de todas las formas posibles. Sofía es lo mejor que me ha pasado. No doy crédito porque, además de ser guapísima, talentosa y exitosa, es sumamente inteligente. Ella, en parte, es responsable de mis logros porque cree en mí, me empuja, me motiva, así que agradezco su presencia en todos los ámbitos de mi vida…”, reveló el comunicador.

En esa misma charla, el presentador aseguró que se siente en uno de los momentos más plenos de su vida, pues a la par de su estabilidad en el terreno personal, en lo profesional las cosas también han tomado buen cause. “Soy un hombre completamente feliz, estoy encantado de la vida, me la estoy pasando bomba. Estoy enfrentando retos interesantes y muy entusiasmado con lo que va a pasar en el plano profesional…”, explicó durante la conversación, en la que además destacó lo importante que es para él mantenerse firme, seguro de que debe dar a su hija el mejor ejemplo de que se puede ser feliz a pesar de cualquier adversidad.