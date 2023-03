El hijo de Chabelo habla de la partida del actor: 'Fue súbito, inesperado...'

Sin duda alguna, el fallecimiento de Xavier López ‘Chabelo’ ha dejado un vacío muy grande en el corazón de sus fans y en el de los miembros de su familia, especialmente por la forma en la que se dio la muerte del querido actor, quien dejó este mundo de manera repentina la mañana de este sábado 25 de marzo. Sin embargo, en medio del profundo dolor que embarga a la familia del intérprete, su hijo Xavier López Miranda se ha tomado un momento para platicar con la prensa y compartir algunos detalles sobre esta lamentable pérdida, así como para agradecer las muestras de cariño que han recibido luego de darse a conocer la muerte del ‘amigo de todos los niños’, además de pedir un poco de privacidad en medio de estos momentos de duelo.

MÁS NOTAS RELCIONADAS:

El encuentro del hijo del artista con la prensa se llevó a cabo la tarde de este sábado en la funeraria, ubicada al sur de la Ciudad de México, en la que está siendo velado el también comediante. Durante esta oportunidad, López Miranda compartió algunos detalles sobre los últimos instantes de vida de su célebre padre, así como la causa de su fallecimiento. “Es un día muy triste para nosotros, para mucha gente, hoy muy temprano mi padre empezó a tener dificultades para respirar, mi mamá me llamó, corrimos a buscarle y lo ingresamos de urgencia en el hospital Ángeles del Pedregal”, expresó Xavier. “Ahí, su doctor de cabecera lo atendió y ahí se descubrió que el problema no era pulmonar, ni respiratorio sino abdominal, presentando un cuadro de abdomen agudo y más adelante un choque séptico que le quitó la vida. Fue súbito, inesperado, fue muy rápido, gracias a Dios no sufrió”, agregó.

El hijo del artista aprovechó para destacar el gran legado de su padre, dejando en claro el gran amor que ‘Chabelo’ siempre mostró por el público infantil, a quien le dedicó gran parte de su trayectoria. “Mi padre fue un hombre con un gran amor al trabajo, a su trabajo, a los niños; fue un gran creativo que creó un personaje que todos conocimos y que nos acompañó durante nuestra infancia. Xavier López ya no está con nosotros, pero ‘Chabelo’ es eterno, su secreto siempre fue seguir siempre niño”, expresó conmovido.

Por otro lado, Xavier López Miranda pidió al público y a los medios de comunicación un poco de respeto ante el doloroso momento que atraviesan, pues dijo, en estos instantes tan complicados solo quieren honrar su memoria en privado. “Ahora todos los que le queremos, nos quedamos con su legado y con el compromiso de ir adelante. En nombre de mi madre, mis hermanos, mis hijos y toda mi familia les pedimos a todo el público que nos den la paz que necesitamos para llevar la pena de perder al pilar de nuestra familia", señaló.

Aún no hay planes sobre un posible funeral público

Conscientes del gran cariño que el público tiene por ‘Chabelo’, Xavier López Miranda señaló que le gustaría que su padre fuera despedido en un evento público, para que todos sus seguidores puedan darle el último adiós de alguna manera. Sin embargo, dijo que, debido a la forma tan inesperada en la que se dio su muerte, aún no tienen nada planeado, pues por ahora solo buscan despedirlo en familia y bajo completa discreción. “Mi padre siempre fue una persona muy privada y por lo menos el día de hoy les pedimos la oportunidad de honrarlo y recordarlo de manera privada. No sé si más adelante realizaremos un homenaje más público, yo esperaría que sí, pero en estos momentos no tengo nada que informarles al respecto, excepto darle las gracias por la atención que tuvieron con mi padre, y nada más decirles que les pido que lo recordemos por el gran amor que le tuvo a los niños de este país”, finalizó. Cabe destacar, que la mañana del próximo domingo 26 de marzo, Televisa tiene planeado rendirle un homenaje al intérprete a través de un programa especial que será transmitido a través de Las Estrellas en punto de las 8:00 de la mañana.