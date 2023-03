Los famosos reaccionan a la muerte del 'amigo de todos los niños', Xavier López Chabelo

Con el corazón roto y los sentimientos a flor de piel, la familia de Xavier López 'Chabelo' daba a conocer la triste noticia de la partida del actor, la mañana de este sábado 25 de marzo. Un suceso que ha enlutado al mundo del espectáculo y a los cientos de miles de fans del querido actor, pues sin duda, 'el amigo de todos los niños' supo ganarse el corazón de su público a lo largo de su carrera, logrando conquistar a generaciones enteras. Es por eso que las reacciones a esta lamentable noticia no se han hecho esperar, por lo que las redes sociales se han llenado de mensajes y homenajes dedicados al también comediante, entre los que han destacado los de algunos de sus colegas famosos, quienes se han mostrado sumamente consternados por su partida y orgullos de haber tenido la oportunidad de crecer a su lado, ya sea compartiendo el escenario o viéndolo a través de la televisión.

Uno de los primeros en reaccionar a esta triste noticia fue Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, quien a través de su perfil de Twitter, compartió un mensaje en el que lamentó el fallecimiento del querido ‘Chabelo’, enviando sus condolencias a su familia. “Se fue un grande de las pantallas de habla hispana. Que en paz descanse mi querido Xavier, un abrazo con mucho cariño a su familia”, compartió el empresario. Por su lado, la periodista Pati Chapoy también se mostró consternada ante esta irreparable pérdida. “Que en paz descanse mi querido ‘Chabelo’”, expresó la comunicadora a través de sus historias de Instagram, mensaje que acompañó de una fotografía del artista.

Sebastián Rulli fue otra de las celebridades que ha lamentado el fallecimiento de ‘Chabelo’, pues a través de sus historias de Instagram se mostró triste ante la partida del intérprete. “Gracias por todo, cuate”, haciendo referencia a la palabra con la que el también presentador solía referirse a sus ‘amigos’. Por otra parte, Ana Brenda Contreras también se sumó a las condolencias, por lo que a través de Instagram Stories escribió: “Buen viaje querido Chabelo”, acompañando su publicación de una fotografía en la que se puede ver a Xavier de lo más sonriente.

Adal Ramones fue otro de los famosos que no pudieron ocultar su tristeza ante esta noticia, por lo que a través de su perfil de Instagram compartió un video en el que mostró el fragmento de una entrevista que le pudo hacer en el programa Otro Rollo, el cual acompañó de un emotivo mensaje. “Existen personajes y personas, él era dos en uno. Aquí un pequeño clip de las dos veces que nos honró en #otrorollo. Un pilar del entretenimiento televisivo que ahora será inmortal. La primera vez que ‘Chabelo’ dijo cosas que no eran propias de un niño. ¡Qué cosa! Hasta siempre querido Chabelo… hasta siempre respetado Don Xavier López”, finalizó. Por su lado, Yordi Rosado también recordó una linda anécdota que hizo admirar aún más al creador de ‘Chabelo’. “Descanse en Paz uno de los iconos más grandes que han existido no sólo en la televisión de habla hispana, sino mundial. Chabelo obtuvo el récord Guinness como el actor que mayor tiempo interpretó a un solo personaje en el mundo. ¡Gracias Chabelo por habernos dejado tanto, tanto a todos!”, expresó.

López Obrador lamenta la muerte de ‘Chabelo’

Sin duda alguna, Xavier López ‘Chabelo’ logró convertirse en uno de los personajes más entrañables y queridos de la televisión mexicana, por lo que su partida ha enlutado el corazón de sus fans, amigos y admiradores. Tal fue el caso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no dudó en manifestarse ante este suceso a través de sus redes sociales. “Abrazo a familiares y amigos por el fallecimiento de Xavier López ‘Chabelo’. Cómo olvidar que mi hijo mayor se despertaba temprano para verlo hace más de 40 años”, expresó con nostalgia el mandatario.