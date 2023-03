Gwyneth Paltrow sube al estrado para dar su primera declaración en el juicio en su contra

A tres días de que arrancó el juicio que Terry Sanderson, un doctor retirado, promovió en contra de la actriz Gwyneth Paltrow, tras un accidente de esquí que tuvo lugar en 2016, en la estación de esquí de Deer Valley, cerca de la Corte de Park City, Utah, donde se lleva a cabo este proceso legal, la ganadora de Oscar subió por primera ocasión al estrado para deslindarse de su responsabilidad en el accidente que le provocó una supuesta lesión cerebral y cuatro costillas rotas al demandante. Durante su declaración, la actriz reconoció que siente pena por las lesiones del médico, pero negó que haya tenido la culpa del accidente, además puso en juicio la narración de uno de los testigos del optometrista que aseguró haber visto a la actriz chocar con el doctor.

Como ocurrió desde que inició el juicio, esta audiencia fue televisada en tiempo real, por lo que ya circulan en las redes las primeras imágenes de la declaración de la exesposa del vocalista de Coldplay Chris Martin: “No creo que haya visto lo que cree que vio”, comentó la actriz sobre lo dijo por Craig Ramon, conocido de Sanderson, quien subió al estrado como supuesto testigo ocular del accidente en la nieve: “Si tienes a dos personas con equipo de esquí y cascos y estás a más de 40 pies de distancia, no sé cómo puedes distinguir quién es quién”, declaró la actriz. Paltrow continuó asegurando que la declaración del supuesto testigo es errónea, porque la situación ocurrió al revés: “Puedo decirle que no lo hizo (distinguir bien), porque el sr. Sanderson me golpeó categóricamente en la pista de esquí”, añadió.

La actriz fue más allá y recordó su reacción al ser impactada por el señor Anderson: “¡Esquiaste en mi maldita espalda!”, comentó frente al jurado, no sin antes disculparse por la mala palabra, pero quiso comunicar cómo ocurrieron las cosas sin que ningún detalle se le olvidara: “Estaba muy molesta y todavía era muy extraño para mí lo que había sucedido, fui empujada cuesta abajo, entonces volteé y le grité. Sí, lo hice, pido disculpas por mi mala lengua”, en aquel momento para la actriz fue muy claro que quien chocó en contra de ella fue el médico, pues recuerda que tras el incidente Sanderson todavía se disculpó: “Lo siento”, fue la palabra que repitió mientras yacía en el suelo.

La actriz reconoció que en aquel momento fue tan confuso todo que, por un momento, no entendió lo que estaba ocurriendo, cuando al ser impactada por el médico, sus piernas se separaron por el impacto: “No sabías si era una agresión intencional de naturaleza sexual. Ese fue un pensamiento rápido que pasó por mi cabeza cuando estaba tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Estaba esquiando y dos esquís se interpusieron entre mis esquís, obligando a mis piernas a separarse y había un cuerpo presionando en contra de mí y había un gruñido muy extraño, por lo que mi cerebro estaba intentando entender lo que estaba sucediendo”, agregó. En su declaración frente al jurado, la actriz aseguró que no fue la responsable del accidente: “No estaba involucrada en ningún comportamiento riesgoso. No me involucraría en comportamientos riesgosos con o sin la presencia de mis hijos”, añadió.

Nunca pensó en ser demandada

La actriz reconoció que el día del accidente se retiró del lugar, porque nunca imaginó que la situación la fuera a afectar, debido a que fue ella quien recibió el impacto: “Debido a que el sr. Sanderson me golpeó y él tuvo la culpa, asumí que Eric (su instructor de esquí) estaba supervisando todo, dijo que debía esquiar porque mis hijos me estaban esperando”. Contrario a lo que la actriz dijo en su declaración, la hija del demandante, Shae Hareth le contó al jurado una situación distinta: “Sintió un grito detrás de él como si Godzilla se acercara”. La hija del optometrista rompió en llanto al compartir las secuelas que le dejó el accidente: “No puede completar una tarea de principio a fin, se distrae. No sé cómo sobrevive en realidad. Él podía hacer casi cualquier cosa, excepto dar una voltereta hacia atrás”, comentó, para después asegurar que tras el accidente se volvió inseguro y no confía en su cerebro.