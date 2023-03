Reese Witherspoon da a conocer que se ha divorciado

Todo apuntaba a que Reese Witherspoon se encontraba pasando por un gran momento. Su faceta como empresaria y productora no podría ser más prolífica, apenas hace un par de semanas presentaba Daisy Jones & the Six, su carrera como actriz no se ha quedado en el tintero, la veíamos a principios de este año promocionando su cinta Your Place or Mine, y por sobre todas las cosas, su faceta como madre la ha llenado de satisfacciones. Sus dos hijos mayores se han convertido en exitosos jovencitos, siguiendo los pasos de sus famosos padres, mientras que el hijo mejor de Reese se mantiene en casa siendo una alegría para su madre. Todo parecía ir de maravilla…pero tomando a todos por sorpresa, esta tarde, Reese ha compartido un comunicado a través de su cuenta de Instagram, en el que ha dado a conocer su divorcio con el representante Jim Toth.

“Tenemos algunas noticias personales que compartir…Es con un gran cuidado y consideración que hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Hemos disfrutado de tantos años maravillosos y estamos siguiendo adelante con profundo amor, amabilidad y respeto mutuo por todo lo que hemos creado juntos. Nuestra más grande prioridad es nuestro hijo y nuestra familia entera mientras navegamos este próximo capítulo. Estos asuntos nunca son fáciles y son extremadamente personales. En verdad apreciamos el respeto de todos por la privacidad de nuestra familia en este momento”, termina el mensaje que la actriz ha publicado en su cuenta de Instagram a nombre de los dos, publicación en la que se han desactivado los comentarios.

¿Quién es Jim Toth?

El que fuera marido de Reese por los últimos doce años, parecía entender perfectamente la carrera de la actriz, pues personalmente es manager de algunas de las más grandes estrellas de Hollywood. Según ha reportado Heavy, Jim es el representante de personalidades como Matthew McConaughey y Scarlett Johansson, forjando una muy exitosa carrera de forma individual. Se sabe que es parte del equipo directivo en la agencia Creative Artists, que se encarga de algunos de los nombres más reconocidos de la industria. Además de su labor profesional, también es una de las personas detrás de la iniciativa Stand Up to Cancer, en la que Reese se ha visto involucrada en una serie de ocasiones.

La historia de amor entre Jim y Reese

La pareja se conoció en una fiesta en la que Witherspoon estaba siendo abordada por otro hombre, según contó a Elle en el 2012. Desde ese momento, se volverían inseparables, hasta que a finales del 2010 se comprometieron. En marzo del 2011 llegarían al altar y en septiembre recibirían a su primer hijo juntos -el tercero para Reese-. Desde entonces formarían una sólida familia, aunque decidirían vivir su relación lo más lejos de los reflectores posible, con un puñado de apariciones juntos en ocasiones especiales.

Es precisamente por esto que no llamó especialmente la atención algún tipo de distanciamiento entre la pareja. De hecho, en bancos de imágenes, la última aparición que tienen juntos fue en el verano del 2022, cuando asistieron a un partido de futbol en Nashville. En esa ocasión se les veía disfrutando de un momento en familia, antes de eso, el manager había acompañado a Witherspoon en algunas apariciones públicas sobre la alfombra roja. En su cuenta de Instagram, la actriz compartía a principios de año una imagen con su esposo e hijo viendo al horizonte para dar la bienvenida al 2023, lo que no hacía sospechar de lo que se ha anunciado esta tarde.

Este es el segundo divorcio para Reese, que antes estuvo casada con el actor Ryan Phillipe, de quien se separó en el 2008 y que es el padre de sus dos hijos mayores. Los primeros rumores sobre la relación de Jim y Reese se dieron un año después de esta sonada separación.

