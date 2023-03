Alejandro Camacho y lo que apenas un mes atrás decía de Rebecca Jones: 'Nos queremos'

Más allá de su ruptura sentimental, Rebecca Jones y Alejandro Camacho mantuvieron un lazo de cordialidad que permaneció intacto hasta el último momento. Juntos procrearon un hijo en el pasado, Maximiliano, el mayor motivo que ambos tuvieron para trabajar en equipo y salir adelante. Con el corazón en la mano, Camacho expresó apenas en febrero cómo más allá de la separación seguía queriendo a la actriz, un sentimiento transformado, según reiteró, por lo que las circunstancias de salud por las que atravesó su exesposa también lo invadieron de preocupación. En esa charla, el actor no solo reflexionó sobre los giros que ha dado su vida, pues además abordó la principal razón por la que él y la fallecida estrella de cine, teatro y televisión tomaron la decisión de poner fin a su matrimonio de 26 años.

Con total apertura, Camacho se sinceró frente a las cámaras el 16 de febrero pasado en el programa televisivo del periodista Álvaro Cueva, La Cueva de Álvaro, espacio en el que respondió de manera directa al ser cuestionado sobre el por qué él y Rebecca se habían separado. “Llega un momento en que las relaciones, sobre todo una relación tan larga como la que tuve con Becky, y que nos veíamos todo el tiempo, todos los días y que trabajábamos juntos, llega un momento en que ya, se te sale de control…”, explicó en un instante de la charla, en la que además hizo énfasis en la preocupación que sentía por esos días ante la crisis de salud por la que atravesaba la actriz.

Ante la profundidad de sus declaraciones, el reconocido entrevistador preguntó a Camacho si la reconciliación con Rebecca era una posibilidad planteada, a lo que el actor respondió sincero, justificando la razón detrás de la enorme cercanía que guardaba con ella. “Lo que pasa es que Rebecca y yo seguimos teniendo contacto. Ella está pasando ahorita por una situación de salud delicada, por una bronconeumonía que le dio y que la ha tenido postrada y que espero, oro todos los días, porque salga adelante porque es una mujer con una entereza y una fuerza muy grande. Independientemente de que nos hayamos divorciado nos queremos, y me preocupa su situación. Evidentemente me preocupa mucho, pero ahora sí que está en las manos de Dios…”.

Temía por la partida de Rebecca

Por esos días en que Alejandro Camacho conversaba con Álvaro Cueva, el actor habló de la incertidumbre que generaba en él el hecho de vislumbrar un panorama sin Rebecca, luego de la pregunta que de manera directa le hizo el periodista. “Alejandro, con todo respeto, ¿qué te da más miedo? Morirte o que se muera Rebecca”. Sin más preámbulos y visiblemente tranquilo, respondió: “Que se muera ella (me da miedo)”. Tras su reacción, el comunicador agregó: “¿Ves cómo la sigues amando?”, haciendo énfasis en el cariño que ambos tenían. Camacho, seguro de sus palabras, dijo: “Sí, claro (la sigo amando). Te digo que no es que termine, cambia. Por supuesto que me afectaría muchísimo, como a mi hijo le afectaría. Pero bueno, así es la vida, no vamos a estar toda la vida. Como le digo a mi hijo: ‘Ni tu mamá ni yo vamos a estar toda la vida’. A lo mejor Becky se va antes, a lo mejor yo me voy antes, no sabemos…”.

En la plática, Alejandro también dio detalles de esta etapa tan contrastante por la que atraviesa, un periodo en el que ha encontrado satisfacciones gracias a su pasión y entrega por los escenarios. “La vida es maravillosamente difícil, maravillosamente dolorosa, maravillosamente exitosa. Entonces ahorita yo estoy en un momento en mi vida personal doloroso, y en mi vida profesional, boyante. Estoy aprendiendo con esto que me está pasando como ser humano. Estoy aprendiendo de una manera muy rápida, además, porque tengo que tomar decisiones como siempre las he tomado. También dándome el tiempo de reflexión. ¿Qué sigue? Y creo que lo único que sigue es seguir adelante…”, afirmó.

